'Lady Pepitas' rompe el silencio luego de comentarios discriminatorios a un policía (VIDEO)

La mujer involucrada en el video, y conocida en redes sociales como 'Lady Pepitas', afirmó que el material difundido no muestra el contexto completo del incidente.. Foto: Capturas de pantalla de video (X @MrElDiablo8)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una mujer identificada en redes sociales como “Lady Pepitas” emitió un posicionamiento público luego de que se difundiera un video en el que confronta a un elemento de seguridad en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, dentro de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México.

El video comenzó a circular en plataformas digitales y muestra a la mujer en una discusión con un policía. Durante el intercambio de palabras, la mujer le dice en tono despectivo a la policía que lo graba: "a ustedes los sacaron de vender pepitas", expresión que generó diversas reacciones en redes sociales.

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Video en el Estadio Olímpico Universitario se vuelve viral

La grabación, de corta duración, fue compartida inicialmente en cuentas de denuncia ciudadana y posteriormente replicada en diversas plataformas. En el material se observa a la mujer dirigiéndose al elemento de seguridad en tono confrontativo.

En uno de los fragmentos más difundidos, la mujer menciona: “A ustedes los sacaron de vender pepitas”, expresión que fue retomada por usuarios y dio origen al apodo con el que se le identifica en redes sociales.

El intercambio ocurre en un espacio cercano al Estadio Olímpico Universitario, donde suele registrarse actividad comercial informal en días con eventos o alta afluencia de personas.

“¡No me hables de tu por qué no somos iguales, yo sí fui a la escuela eh, a ustedes los quitaron de vender pepitas!”, dice mujer con chamarra de la @FiscaliaCDMX a elemento de la Policía Auxiliar de la @SSC_CDMX en el Estadio de CU. #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/Px7Y7X6Y81 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 15, 2026

Fiscalía de la Ciudad de México abre investigación y difunde mensaje en video

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó, a través de un mensaje en video difundido en sus canales oficiales, que inició una investigación relacionada con el caso de Verónica Domínguez, identificada en redes sociales como “Lady Pepitas”.

En el pronunciamiento, la institución señaló que se abrió una carpeta de investigación para determinar posibles conductas derivadas del incidente ocurrido en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario. Indicó que las indagatorias consideran tanto la actuación de la mujer como la de los elementos de seguridad involucrados.

La Fiscalía también precisó que se llevan a cabo diligencias para recabar testimonios, revisar el material audiovisual difundido en redes sociales y analizar otros elementos que permitan esclarecer los hechos.

Asimismo, informó que, debido a que Domínguez se desempeñaba como auxiliar del Ministerio Público, se inició un procedimiento interno para revisar su actuación como servidora pública.

INVESTIGAN A #LADYPEPITAS POR DISCRIMINACIÓN



La Fiscalía CDMX informó que Verónica Domínguez, conocida como #LadyPepitas, es investigada por presunta discriminación contra una policía de la SSC y por abandonar su lugar de trabajo; pidió denunciar si fue víctima de delito. pic.twitter.com/3MIOIg36YO — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) March 19, 2026

Quién es Lady Pepitas y qué dijo sobre el incidente

Verónica Domínguez, identificada como “Lady Pepitas”, señaló en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que acudió a la zona del estadio porque sus hijos estaban siendo agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con su declaración, el video difundido no muestra el contexto completo de lo ocurrido. Indicó que su llegada fue en un tono inicial distinto al que se observa en la grabación.

Ella fue la que me empezó a insultar, pedí que le devolvieran sus pertenencias a mis hijos, pero la policía me contestó que ella era el mando y que no le iban a regresar nada, afirmó.

Domínguez también señaló que la interacción incluyó expresiones que, según su versión, no fueron registradas en el video que se viralizó y denuncia haber recibido amenazas de muerte además de mencionar las afectaciones a su estado emocional derivado de la difusión del video.