Frío intenso no da tregua en la CDMX: estas son las alcaldías con alerta para el martes

Clima
Frío intenso no da tregua en la CDMX: estas son las alcaldías con alerta para el martesAutoridades dieron a conocer las siguientes recomensaciones por bajas temperaturas y heladas en las primeras horas del 3 de marzo
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa la Alerta Naranja por pronóstico de frío y heladas para la madrugada y la mañana del martes en la alcaldía Tlalpan.
Ahí se pronostican temperaturas de 1 a 3 °C y heladas, entre las 02:00 y las 08:00 horas del 3 de marzo.
También se informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas, para el mismo periodo de tiempo, en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
Se prevén ahí temperaturas de 4 y 6 °C, en el mismo periodo.
Recomendaciones para el frío
- Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
- Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada
- Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.