Frío intenso no da tregua en la CDMX: estas son las alcaldías con alerta para el martes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa la Alerta Naranja por pronóstico de frío y heladas para la madrugada y la mañana del martes en la alcaldía Tlalpan.

Ahí se pronostican temperaturas de 1 a 3 °C y heladas, entre las 02:00 y las 08:00 horas del 3 de marzo.

También se informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas, para el mismo periodo de tiempo, en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se prevén ahí temperaturas de 4 y 6 °C, en el mismo periodo.

Recomendaciones para el frío

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada

Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.