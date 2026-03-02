Jóvenes protestan contra el Mundial: señalan que profundiza despojo y gentrificación

"Jugar también es una forma de organización política y social". Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de jóvenes identificados como “Retas AntiFIFA” se manifestó en los alrededores del estadio Banorte contra la realización del Mundial de Futbol 2026, pues acusaron que el evento “está profundizando en procesos de despojo, limpieza social, desplazamiento y gentrificación”.

La tarde de este domingo, alrededor de 30 hombres y mujeres, algunos con el rostro cubierto, marcharon por calles de Santa Úrsula Coapa, desde el kiosko hasta el bajo puente que se ubica frente al coloso, en la alcaldía Coyoacán. En la vanguardia llevaban una manta en la que se leía "¡No al mundial del despojo!".

Fotos: Miguel Dimayuga

Durante la marcha, los inconformes lanzaron diversas consignas, entre ellas: "¡Agua para las casas, no para las plazas!", "¡Queremos vivienda, el mundial nos vale verga!", “¡Ni la FIFA ni el gobierno detendrán al movimiento!" y "FIFA entiende, el agua no se vende!".

Acompañados algunos por sus perros, también se pronunciaron contra la gentrificación, el “turismo no ético”, la falta de servicios urbanos, agua y vivienda en varias ciudades de México.

“Denunciamos que el Mundial de la FIFA 2026 está profundizando en procesos de despojo, limpieza social, desplazamiento y gentrificación en diversos territorios como lo es: en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Quintana Roo y Puebla. Los megaproyectos reconfiguran territorios, encarecen la vida y desplazan comunidades”, aseguraron en un pronunciamiento.

También convocaron “a jugar futbol porque jugar también es una forma de organización política y social, así como nos han enseñado las compas zapatistas, ejercemos nuestro derecho a encontrarnos en la cancha para exigir una vida con condiciones dignas. No hay juego limpio en cancha sucia, con condiciones de despojo y de violencia”.

Los manifestantes cerraron la circulación en la Calzada de Tlalpan y con pintura blanca dibujaron en el piso una cancha de futbol para hacer las “Retas AntiFIFA”.

Los jóvenes propusieron realizar “retas” de 10 minutos, cinco por cada tiempo, o a tres goles, “lo que ocurra primero”. Explicaron que “no hay canchas oficiales ni espacios exclusivos. Se juega donde decidamos jugar… porque la calle es de quien la habita”.

Con información de Miguel Dimayuga.