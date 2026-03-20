Alcalde de Álvaro Obregón quiere que selecciones del Mundial 2026 se hospeden en Santa Fe. Foto: X: @LopezCasarinJ

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, confirmó que su administración gestionó ante la representación mexicana de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) la posibilidad de que las selecciones que participarán en el Mundial de 2026 se hospeden en la zona de Santa Fe.

Según informó en conferencia este 18 de marzo, la solicitud fue presentada a la funcionaria designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como representante del Gobierno de México ante la FIFA para la organización del torneo: “Con datos, con números, presentamos ante la FIFA, a través de su responsable de este programa, Gabriela Cuevas, que los equipos de futbol se deberían quedar en Álvaro Obregón en la zona de Santa Fe, porque es la forma más rápida de llegar al Estadio Banorte”.

El alcalde agregó: “Eso es lo que hasta el momento sabemos, por eso estamos nosotros implementando nuestros protocolos de seguridad; si en cualquier momento la FIFA decide reubicarlos, pues ya es otro tema”.

Argumentó a favor de su propuesta y aseguró que la zona permitiría establecer un perímetro de seguridad con coordinación de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como definir rutas de traslado hacia el Estadio BBVA a través de la Supervía Poniente y la Autopista Urbana Sur.

En redes sociales, López Casarín compartió una publicación en la que reafirmó que la demarcación “se alista rumbo al #Mundial2026” y que Santa Fe “podrá funcionar como una zona de hospedaje para las selecciones, aprovechando su capacidad hotelera y ubicación estratégica”.

La alcaldía también informó que prevé realizar un festival de futbol en el Parque de la Bombilla y convocar a estudiantes universitarios que hablen otros idiomas para participar como voluntarios en la orientación a visitantes extranjeros.

Asimismo, señaló que la zona cuenta con acceso a sistemas de transporte público como Metro y Metrobús, y que se espera un incremento de visitantes durante el torneo.