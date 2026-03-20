Asesinan a una mujer de 63 años en el Centro Histórico de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer de 63 años fue asesinada y otra de 73 resultó herida en un ataque directo con arma de fuego perpetrado sobre la calle San Marcos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron cuando ambas mujeres se encontraban en la entrada de un estacionamiento público para recoger su vehículo.

En ese punto, dos sujetos se acercaron y “sin mediar palabra efectuaron las detonaciones”.

Policías de la SSC acudieron al lugar tras el reporte de disparos y confirmaron que la mujer de 63 años había muerto por una herida de bala.

La mujer de 73 años fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los oficiales informaron sobre el ataque armado al agente del Ministerio Público y, según la dependencia, realizan las primeras indagatorias, así como la revisión de cámaras de videovigilancia en la zona para identificar la motocicleta en la que huyeron los agresores.

En el sitio también se presentaron peritos forenses de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quienes arribaron en una camioneta oficial para recabar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo.

El área fue acordonada para el desarrollo de las diligencias.