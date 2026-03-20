Brugada sólo ha entregado 13 de 316 canchas de futbol proyectadas: Sobse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de 90 días del inicio del Mundial 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que su administración “está cumpliendo, en tiempo y forma” con los compromisos asumidos para la preparación de la ciudad, entre los cuales presumió que ya construyeron y rehabilitaron más de 200 de las 316 canchas de futbol que proyectó con el programa “Un Mundial donde la pelota vuelve a casa”.

El total de las canchas concluidas representa más del 60% del total previsto; sin embargo, la propia Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) precisó que únicamente 13 ya fueron entregadas formalmente, es decir, menos del 5%.

El miércoles 18 de marzo, durante la inauguración de cinco canchas en Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, Brugada destacó que dicha alcaldía concentra el mayor número de intervenciones del programa, con 60 canchas en proceso de rehabilitación o construcción: “Iztapalapa es el territorio más grande, con más necesidad y en donde más tenemos que apoyar”.

En ese contexto, sostuvo que las obras buscan ampliar el acceso al espacio público y a la práctica deportiva: “Estas canchas no sólo son infraestructura; significan derecho a la ciudad, derecho a tener espacio público digno, derecho al deporte”.

Estuvo acompañada del secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, quien detalló que en las cinco canchas inauguradas en Santa María Aztahuacán se intervinieron 2 mil 269 metros cuadrados, con colocación de pasto sintético en mil 669 metros cuadrados, mejoramiento de muros perimetrales, instalación de reja, seis porterías y 44 luminarias, además de trabajos de pintura e imagen urbana.

El funcionario recordó que las 316 canchas están distribuidas en las 16 alcaldías: “Hay más de 200 canchas listas, para que se puedan abrir, para que se puedan inaugurar, para que la población de la ciudad pueda ya utilizar estos espacios”.

Basulto precisó que, hasta el momento, se entregaron solo 13 canchas en distintas alcaldías –es decir, menos del 5% total proyectado en el programa “Un Mundial donde la pelota vuelve a casa”–, de las cuales cinco corresponden a las inauguradas en Iztapalapa.

Otras cuatro se encuentran en el Deportivo Magdalena Mixiuhca, en Venustiano Carranza; dos en el Parque Alegría, de la alcaldía Iztacalco, y dos más en el pueblo de San Lucas, en Xochimilco.