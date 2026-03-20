Cae "El Boludo", presunto integrante del grupo delictivo “Los Oaxacos”

Una patrulla de la SSC de la CDMX (imagen ilustrativa). Foto: J. Raúl Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo en la alcaldía Álvaro Obregón a Miguel Ángel “N”, alias “El Boludo”, de 52 años, y aseguró una camioneta que, de acuerdo con la propia dependencia, está vinculada con el abandono de un joven de 18 años sin vida en una barranca, cuyo hallazgo fue reportado el 2 de marzo.

En un boletín, la SSC informó que la detención se realizó en la colonia Lomas de la Era, sobre la avenida 29 de Octubre, donde policías que efectuaban patrullajes observaron al conductor de un vehículo —color vino y con placas del Estado de México— manipulando envoltorios.

Tras realizar una revisión preventiva, los uniformados le aseguraron al señalado 30 bolsitas con marihuana, 20 dosis de cocaína y un teléfono celular.

La camioneta fue asegurada debido a que, según el cruce de información realizado por la SSC, está relacionada con el abandono de un joven de 18 años sin vida en un barranco ubicado en la zona conocida como La Angostura, en la colonia Las Torres, en la misma alcaldía.

La SSC agregó que el detenido es identificado como presunto integrante del grupo delictivo “Los Oaxacos”, una célula dedicada a la venta de droga, extorsión y homicidio doloso con presencia en la zona poniente de la capital.

Además, el hombre cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo agravado y una presentación ante el Ministerio Público por homicidio doloso con arma de fuego, ambos en 2022.

Durante su traslado ante el Ministerio Público, el hombre ofreció dinero a los policías para evitar su puesta a disposición; el hecho fue rechazado y se integró a la carpeta de investigación. Será esa autoridad la que determine su situación jurídica.