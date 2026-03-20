Jardín de Lluvia Coapan no responde a demanda de acceso a agua: Asamblea Vecinal Tlalpan Coyoacán. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La inauguración del Jardín de Lluvia Coapan, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en las inmediaciones del Estadio Banorte, motivó un posicionamiento de la Asamblea Vecinal Tlalpan Coyoacán contra las Megaconstrucciones, que sostuvo que la obra no responde a la demanda por el acceso al agua y reiteró la exigencia de cancelar la concesión de un pozo a Televisa.

El jueves 19 de marzo, horas después de la inauguración mencionada, la organización vecinal afirmó en un documento: “El Jardín de Lluvia, inaugurado por la jefa de gobierno, resulta ‘maquillaje’ para ocultar las protestas en la zona por la falta de agua”.

Añadió que “pese a que la exigencia de las y los vecinos aledaños al Estadio Banorte ha sido la cancelación de la concesión de agua a la empresa Televisa, las autoridades del gobierno capitalino desarrollaron infraestructura para evitar inundaciones”.

La Asamblea precisó que los habitantes de la zona se enteraron un día antes de la inauguración del jardín “por algunos chats vecinales”, además de asegurar que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) nunca respondió a sus dudas sobre el proyecto.

El posicionamiento retomó el conflicto por la operación de un pozo concesionado a Televisa en la zona. “Si este pozo brinda un servicio público, no hay razón alguna para que el titular de la extracción sea la empresa”, argumentó.

Por ello, vecinos inconformes solicitaron desde el 30 de enero de 2025 “la expropiación del pozo y que los derechos del agua sean administrados por la Segiagua y no por una empresa privada”.

Al cierre de esta publicación continúan sin recibir una respuesta concreta: “Ya en ocasiones previas, la jefa de gobierno Clara Brugada ha mencionado que esa concesión ha sido cancelada, información falsa que la misma Segiagua ha rectificado en sus comunicados sobre un convenio de colaboración con la empresa”.

No manifestaciones en periodo mundialista

Las inconformidades se desarrollan en paralelo a las protestas dominicales en el bajo puente del Estadio Banorte, donde desde hace cinco meses colectivos mantienen movilizaciones.

Para quienes participan, “la inauguración de este Jardín de Lluvia es una afronta para que no haya más manifestaciones durante el periodo mundialista”.

A lo anterior se suma la acusación que el organismo vecinal lanzó contra la Segiagua por incumplir el compromiso que hizo de respetar el espacio donde se realizan intervenciones gráficas de protesta: “Se instaló un mural tipo grabado, que oculta las consignas que se han elaborado desde años atrás en ese mismo espacio”.

La Asamblea denunció que, además, “personas integrantes del partido Morena en el pueblo de Santa Úrsula Coapa” iniciaron “una campaña de acoso y amenaza hacia las organizaciones que se manifiestan en el bajo puente”.