Permiten al Gobierno de la CDMX dar en adopción a perros del Refugio Franciscano

Perros que se encontraban en el Refugio Franciscano. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal rechazó impedir al Gobierno de la Ciudad de México dar en adopción a los 936 animales que se encontraban en el Refugio Franciscano al momento de su desalojo ocurrido en enero pasado en la alcaldía Cuajimalpa.

El juez Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva solicitada por el Refugio Franciscano con la que buscaba evitar que los perros fueran dados en adopción por el Gobierno capitalino.

“Se niega la suspensión definitiva a Refugio Franciscano, Asociación Civil, Asociación Franciscana, Institución de Asistencia Privada por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución”, indica la síntesis de la resolución publicada este viernes en el expediente 230/2026.

De acuerdo con la Fundación Haghenbeck y de la Lama, dueña del predio de Santa Fe en el que se encontraba el Refugio y que fue desalojado en enero de este año, en la resolución el juez señaló que el Gobierno capitalino no está impedido para dar en adopción a los casi mil animales que se encontraban en el lugar.

“Este órgano jurisdiccional considera que impedir a las autoridades que den en adopción a los citados caninos, implicaría interponerse a que estos encuentren familias que les puedan proporcionar la satisfacción de sus necesidades básicas, así como mejores condiciones de cariño y cuidado que permitan su bienestar y desarrollo, de las que se les podría otorgar en el estado de contención en que se encuentran, derivado del gran número de estos animales”, citó la Fundación mediante un comunicado.

“Máxime que dicha determinación, a juicio del suscrito no contraviene el interés de las quejosas, pues precisamente, como asociaciones civiles, su objetivo es que se protejan a los caninos sin hogar y sin una persona responsable de su cuidado”.

La Fundación consideró que el fallo confirmó la prevalencia del interés superior de los seres sintientes y que robustece la legalidad del desalojo ejecutado al Refugio Franciscano por las condiciones sistemáticas de abandono, omisión de cuidados básicos y conductas de maltrato y crueldad animal que, afirmó, realizaba el Refugio.

“No existe fundamento legal alguno que permita devolver los animales a quienes incurrieron en conductas violatorias de legislación. Por el contrario, se reafirma la obligación del Estado de salvaguardar su bienestar y garantizar su destino mediante esquemas de adopción responsables, sin dilaciones ni excusas”, afirmó Fernando García Juárez, abogado de la Fundación Haghenbeck y de la Lama.

Sin embargo, la Fundación no precisó si el juez emitió medidas para que el Gobierno de la CDMX dé cabal seguimiento a las adopciones de los perros que se encontraban en el Refugio, pese a que diferentes asociaciones y rescatistas han evidenciado constantemente sobre la importancia de mantener vigilados a los animales que dan en adopción para evitar que vuelvan a ser abandonados, que sean víctimas de maltrato o, incluso, que sean utilizados para sacrificios con motivos religiosos.