Bajas temperaturas para madrugada del domingo activan alertas en la CDMX

Clima
Bajas temperaturas para madrugada del domingo activan alertas en la CDMXSe esperan temperaturas que van desde 1 a 6 grados de la 01:00 a las 08:00 horas del 22 de marzo.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo en la alcaldía Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de 1 a 3 grados Celsius entre la 01:00 a las 08:00 horas del 22 de marzo.
Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo en las siguientes alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de la 01:00 a las 08:00 horas del 22 de marzo.
Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 22/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 21, 2026
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 22/03/2026, en las demarcaciones:… pic.twitter.com/o6GQO58qqs
Recomendaciones para el frío
- Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.
- Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada.
- Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.