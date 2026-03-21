Compran 1 millón de plantas para embellecer la CDMX rumbo al Mundial 2026

Clara Brugada en la inauguración del Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración adquirió un millón de plantas a productores del suelo de conservación para intervenir Paseo de la Reforma y otras avenidas principales como parte de la preparación para el Mundial de Futbol 2026.

Durante la inauguración del Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales, la mandataria precisó que la colocación se realizará de manera progresiva, con entregas semanales de hasta 300 mil plantas que serán instaladas en camellones y corredores viales de la capital.

“Queremos que esta ciudad esté transformada con plantas, con imágenes de flores que nos ayuden a que se recuerde a la Ciudad de México con muchas flores. Así que, el trabajo de los productores también es parte de la imagen que vamos a presentar al Mundial”, declaró Brugada.

Indicó que, a diferencia de temporadas anteriores, en esta ocasión las plantas fueron adquiridas a productores del suelo de conservación, a quienes se les compró la producción destinada a esta temporada.

Por separado, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, agregó que la estrategia contempla que las flores del suelo de conservación sean visibles en las principales avenidas durante la temporada en la que se espera la llegada de visitantes internacionales.

“Vamos a trabajar a como dé lugar, para que las flores del Mundial lleguen ahora a esta temporada, en que va a venir tanta gente de fuera, y que podamos presumir en las avenidas principales de la Ciudad de México, las flores de Xochimilco, las flores de Tláhuac, las flores de Milpa Alta”, afirmó.