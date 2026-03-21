Inauguran el Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales 2026

Clara Brugada en la inauguración del Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales 2026 . Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, estimó una derrama económica de 300 mil pesos diarios y la asistencia de más de 10 mil personas por día con la realización del Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales 2026, instalado en el Monumento a la Revolución.

Durante la inauguración, la morenista indicó que en el evento participan más de 50 productores del suelo de conservación, provenientes de siete territorios, con una oferta de alrededor de 10 mil especies de plantas.

“Queremos mostrar al mundo lo que somos, y viene el Mundial, no solo porque vamos a tener aquí al Mundial, sino porque en todo el mundo se reconoce a la gran Ciudad de México como un lugar atractivo para venir, y las flores deben ser parte de lo que vean nuestros visitantes”, afirmó Brugada durante el acto, al vincular el festival con la proyección internacional de la ciudad rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Además, refirió que la actividad de los productores del suelo de conservación incide en circuitos comerciales vinculados a mercados como Jamaica, la Central de Abastos, La Merced, San Francisco y San Fernando, e hizo un llamado al consumo de productos locales.

Por separado, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, informó que en esta temporada se produjeron más de 7 millones de flores en 60 hectáreas del suelo de conservación, lo que, de acuerdo con la funcionaria, ha contribuido al fortalecimiento económico de los productores.

En tanto, la secretaria de Cultura, Ana Francis López-Bayghen, anunció el inicio de la Noche de Primavera 2026, que se llevará a cabo en 15 sedes distribuidas en distintos puntos de la ciudad, con actividades musicales y culturales.

Las actividades iniciarán con un recorrido musical en el Centro Histórico, del Zócalo al Monumento a la Revolución, con presentaciones en espacios como la Alameda Central y la Plaza Tolsá. En este último punto se instalará el escenario principal dedicado al rock clásico, con la participación de agrupaciones como Kerigma, Cecilia Toussaint y Los Lobos.

De manera paralela, realizarán conciertos en otros espacios como La Cañada, mientras que el domingo continuará la programación con el “Cuicatlán de Primavera”, que contempla presentaciones musicales en las 15 sedes distribuidas en distintos territorios de la capital