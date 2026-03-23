Balacera en el bar Terraza Paraíso de Coapa deja un muerto y cuatro heridos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una persona sin vida y cuatro más heridas fue el resultado de un ataque armado registrado la madrugada de este lunes en el bar Terraza Paraíso, alcaldía Tlalpan.

Los hechos ocurrieron al interior y exterior del bar ubicado en el cruce de la Calzada Acoxpa y la avenida División del Norte, en la colonia Prados Coapa Tercera Sección, al sur de la capital.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los elementos policiales recibieron un reporte de detonaciones de arma de fuego en el establecimiento, por lo que arribaron al lugar.

Al llegar al sitio, los uniformados dieron conocimiento sobre un hombre que se encontraba en el estacionamiento del bar, con heridas de bala y lesiones que dieron indicios de haber sido arrastrado.

Tras ser revisado por los servicios de emergencia se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Según los reportes, la víctima sería un joven de 22 años, quien habría sido sustraído del bar por un grupo de hombres armados para asesinarlo a las afueras del establecimiento.

Además, se dio el reporte de cuatro hombres lesionados por impactos de arma de fuego, quienes fueron trasladados de urgencia a diferentes hospitales, uno de ellos al Hospital Ajusco Medio.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el estado de salud de las personas lesionadas.

Tras este ataque, la zona fue acordonada para que las autoridades ministeriales realizaran los peritajes correspondientes, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos.

La SSC informó que se abrió una carpeta de investigación y se encuentran trabajando en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Entre las acciones para darle seguimiento al caso, las autoridades realizan entrevistas ciudadanas y analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia tanto del bar como de la zona para dar con el paradero de los responsables.

Según los últimos reportes, hasta el momento se ha reportado la detención de tres trabajadores del establecimiento, quienes presuntamente habrían realizado labores de limpieza para borrar la escena del crimen.

Ante esta situación, los detenidos habrían sido llevados ante el agente del Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y definir su situación jurídica.

No obstante, las autoridades capitalinas no han confirmado alguna detención a través de sus canales oficiales.

Violencia en México aumenta 68% desde 2015

Pese a que las autoridades capitalinas resaltaron una baja en delitos de alto impacto en 2025, al mismo tiempo se evidencia un aumento en la violencia letal en México durante la última década.

De acuerdo con el estudio “Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz” de México Evalúa, el país enfrenta mayor violencia conforme el paso de los años.

Tan solo en el caso de homicidio culposo, donde el último año registró una reducción del 22%, desde 2015 reúne un incremento del 30.7% de sus víctimas.

El año pasado al menos 19 entidades federativas superaron el umbral de 11 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que se considera como un indicador de violencia letal epidémica, según México Evalúa.

Mientras que, para homicidio culposo y otros delitos contra la vida se registró un aumento del 368% en dicha década.

Dichas cifras exponen el evidente problema de inseguridad en el país, que con el paso de los años se va acumulando.