CDMX será sede del Foro Urbano Mundial 2028

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México fue seleccionada como sede del Foro Urbano Mundial 2028 (WUF 14), tras un proceso de evaluación en el que compitió con ciudades como Moscú, Rusia, y Fortaleza, Brasil, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El Foro Urbano Mundial es el principal espacio global de discusión sobre desarrollo urbano y se realiza cada dos años desde 2002, con la participación de gobiernos, organismos internacionales, academia, sector privado y organizaciones sociales para debatir temas como vivienda, movilidad, desigualdad y cambio climático.

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Este 23 de marzo, en conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina anunció que, como parte del proceso de organización rumbo al foro, se instalará un comité promotor integrado por academia, organismos internacionales, sector privado, gobiernos y movimientos sociales, con el objetivo de construir la agenda y coordinar los trabajos preparatorios hacia 2028, en lo que definió como un proceso “de construcción colectiva”.

La morenista explicó que la candidatura fue construida a partir de la convocatoria de ONU-Hábitat y celebró que la capital mexicana resultó seleccionada entre diversas postulaciones internacionales: “Nuestra ciudad consideró de la mayor relevancia el que pudiera desarrollarse aquí en esta ciudad. Por ello, se construyó una propuesta para hacer sede de este foro y resultó seleccionada”.

Brugada vinculó la designación con el proyecto político implementado en la Ciudad de México durante la administración encabezada por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. “Es también un reconocimiento muy importante, al enorme trabajo y a los resultados transformadores de la doctora Claudia Sheinbaum, cuando gobernó esta ciudad”.

También estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien confirmó que la Ciudad de México llegó a la fase final del proceso de selección junto con Moscú, Rusia, y Fortaleza, Brasil, en una evaluación internacional para definir la sede del foro: “El anuncio que hoy ha hecho ONU Hábitat es una muestra contundente de ese liderazgo”.

Foto: Montserrat López

Desde ONU-Hábitat, su directora ejecutiva, Ana Claudia Rossbach, indicó que la selección de la sede se realizó mediante un proceso “riguroso y altamente competitivo”, en el que se evaluaron criterios técnicos, estratégicos y operativos, y en el que la candidatura de la Ciudad de México destacó “por su capacidad de organización, su compromiso político, su infraestructura y su visión para aprovechar el foro como plataforma de transformación”.

Rossbach precisó que la edición de 2028 reunirá a estos actores en la capital del país para discutir los retos urbanos, en un contexto en el que la agenda de las ciudades ha adquirido centralidad a nivel internacional.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Elena Vega Rangel, indicó que en mayo de 2026, en Bakú, Azerbaiyán, México recibirá la estafeta para la organización del foro, lo que marcará el inicio formal de los trabajos preparatorios. “Hoy arranca un gran proceso; un proceso duro, difícil”.