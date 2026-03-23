Son 10 los detenidos por el doble homicidio de colaboradores de Brugada: Fiscalía de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de diez meses del doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz –colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno Clara Brugada–, la fiscal local, Bertha Alcalde, informó que hay 10 personas detenidas por el caso; sin embargo, no habló sobre el móvil del ataque ni de su autor intelectual.

Durante su primer informe mensual, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) precisó que los 10 detenidos están “relacionados específicamente con el caso del homicidio y el feminicidio, así como con asociación delictuosa”, como resultado de diversas líneas de investigación que continúan en curso en torno al crimen que cimbró la cúpula política de la capital mexicana.

“El homicidio de Ximena y José, colaboradores de la jefatura de Gobierno, es un caso muy importante que se ha estado investigando en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Tenemos todavía un equipo andando todos los días que ha logrado, a partir de esta investigación, que tiene diversas líneas y que ha tenido avances muy importantes”, declaró.

Este 23 de marzo, como ocurrió en las últimas ocasiones que habló sobre el caso, la fiscal reiteró que el desarrollo de la investigación requiere “sigilo”, y sin ofrecer una fecha exacta, adelantó: “Se informará sobre avances más concretos en relación a la información que se pueda dar, pero sigue siendo una prioridad para esta Fiscalía”.

La cifra de 10 detenidos que expuso Alcalde contrasta con lo informado el 20 de agosto de 2025 por la jefa de Gobierno, quien en una conferencia de último momento reportó la detención de 13 personas relacionadas con el caso: “Entre ellas tres directamente implicadas en el homicidio”.

Después, el 15 de diciembre de 2025, Bertha Alcalde detalló que seis de los detenidos ya contaban con órdenes de aprehensión por los asesinatos: Francisco “N”, Abraham “N”, Jesús “N”, Arlette “N”, Nery “N” y Norma “N”, esta última por asociación delictuosa vinculada al crimen.

¿Qué les ocurrió a los colaboradores de Brugada?

El doble homicidio fue perpetrado la mañana del 20 de mayo de 2025, cuando Ximena Guzmán se orilló sobre la calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, para recoger a José Muñoz. Frente a su automóvil se paró el hombre que momentos después les arrebataría la vida a ella y a su compañero de trabajo.

El sicario esperó pacientemente a que Muñoz se acercara y abordara el vehículo; entonces desenfundó una nueve milímetros, apuntó y a plena luz del día descargó con silenciador 12 balas en dirección al parabrisas del automóvil. En el cuerpo de Ximena impactaron ocho, en el de José cuatro.

Un día después, el 21 de mayo, la Fiscalía y la SSC informaron que en la ejecución participaron al menos cuatro personas, que existió vigilancia previa a las víctimas y que se trató de un ataque directo y planeado.

Las autoridades precisaron que los agresores utilizaron al menos tres medios de transporte para huir y que, como parte de las primeras diligencias, aseguraron una motocicleta y un automóvil relacionados con el crimen.

En el lugar de los hechos no localizaron huellas dactilares y el análisis de los casquillos determinó que el arma utilizada no había sido empleada en otros delitos.

Más de diez meses después del ataque, no existe una determinación pública sobre el motivo del crimen.

Ximena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular de la jefa de Gobierno y coordinaba su agenda, mientras que José Muñoz Vega fungía como coordinador de asesores y participaba en el análisis de información estratégica y la elaboración de discursos.