FGJCDMX alista imputaciones por doble homicidio culposo en caso Axe Ceremonia: Bertha Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde, afirmó que cuenta con elementos para imputar responsabilidades por el “doble homicidio culposo” de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández en el festival Axe Ceremonia 2025.

“Esta fiscalía tiene los elementos para imputar y va a ser muy objetiva, no nos vamos a dejar presionar”, declaró la funcionaria el 23 de marzo en su primer informe mensual, en referencia a recursos legales promovidos por asesores jurídicos de “una de las partes” que, dijo, dilataron la realización de la audiencia inicial, es decir, retrasaron las imputaciones por la muerte de los fotoperiodistas.

En ese contexto, añadió que la FGJCDMX investiga denuncias de que dichos abogados “pudieran estar representando tanto a una de las víctimas como a una de las empresas que se pretende imputar”.

¿Quiénes podrían ser imputados?

Alcalde confirmó que el caso se investiga como “un doble homicidio culposo” y sostuvo que la decisión de judicializar la carpeta se tomó tras consultas con las víctimas. En ese sentido, indicó que la ruta se mantendrá en la vía penal.

La titular precisó que la Fiscalía capitalina perfila imputaciones en distintos niveles de responsabilidad. Por un lado, a los responsables directos, es decir, a las personas y a la empresa que colocaron la grúa en el festival.

En un segundo nivel, a otros actores vinculados por omisiones en el proceso, entre ellos la empresa organizadora que contrató el servicio de la grúa y que no cumplió con el plan de protección civil autorizado.

Alcalde también mencionó la responsabilidad de la empresa que presentó la solicitud del plan de protección civil y que permitió el ingreso de estas estructuras al festival.

Aclaró que, a solicitud de la representación jurídica de una de las víctimas, se plantearon diligencias para investigar a otras empresas patrocinadoras y prestadoras de servicios vinculadas al evento; sin embargo, aseguró que la FGJCDMX no cuenta con elementos para imputarlas, al no acreditarse una relación directa con la instalación de la grúa o con el incumplimiento del plan de protección civil.

El caso se originó el 5 de abril de 2025, cuando una estructura metálica sostenida por una grúa colapsó durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, lo que provocó la muerte de ambos fotoperiodistas que cubrían el evento.

A partir de esa tragedia, la FGJCDMX definió tres líneas: las personas y empresas que operaban la maquinaria, los organizadores del evento y las autoridades responsables de la supervisión antes, durante y después del festival.

A casi un año de los hechos, el proceso judicial permanece sin audiencia inicial. El 17 de marzo, la asesoría jurídica de la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández denunció que existe una estrategia para impedir la audiencia inicial mediante la interposición de recursos legales, los cuales —afirmaron— coinciden con los promovidos por la empresa Operadora Eclectic, investigada por la colocación de las grúas.

Este señalamiento se suma a los posicionamientos hechos por la familia de Citlali Berenice Giles Rivera que, en septiembre de 2025, denunció “negligencia, encubrimiento y violencia institucional” por parte de la FGJCDMX.

En ese mismo pronunciamiento, la familia afirmó: “Pese a las promesas públicas de que ‘no habría impunidad’, la Fiscalía ha negado sistemáticamente nuestras peticiones, las cuales son fundadas, motivadas, con hechos y documentos probatorios”.