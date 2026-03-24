Gobierno de la CDMX va contra la reventa de boletos en el partido México ante Portugal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cuatro días del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, programado para el 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte, el gobierno capitalino anunció que la reventa de boletos será sancionada con remisión a juzgados cívicos y que firmará un acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para vigilar posibles incrementos de precios en servicios, en el marco de las acciones previas al Mundial de Futbol.

Las medidas fueron expuestas durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia sobre preparativos rumbo al torneo internacional, donde la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue cuestionada sobre la reventa de boletos, el comercio en vía pública y posibles abusos en tarifas de servicios.

La morenista respondió que su administración ya sostiene coordinación con restaurantes y hoteles para evitar alzas en precios: “Se ha venido ya trabajando con los restaurantes, los hoteles, sobre este tema. Ellos ya tienen muy clara esta gran estrategia de respetar, de que se respeten los precios”.

“Vamos a firmar con la Profeco, aunque ya se viene trabajando con ellos. Sin embargo, es muy importante la realización de operativos permanentes, para garantizar que nadie se aproveche de esta coyuntura. No de este sábado, sino del Mundial, para aumentar los precios”, advirtió.

La mandataria precisó que la supervisión incluirá distintos giros comerciales y servicios de transporte: “En todos, en todos los comercios o giros, en fin. Desde que, si tomas un taxi de aplicación o un taxi normal, vamos a estar promoviendo que cualquier abuso, inmediatamente, se pueda denunciar”.

Entonces, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que el operativo “Estadio Seguro” incluirá un dispositivo específico para detectar reventa de boletos en los alrededores del estadio.

“Vamos a tener, como parte del operativo Estadio Seguro y como lo hacemos regularmente en torno a los partidos de futbol, un dispositivo especial de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial enfocado, entre otras cosas, en las personas que pudieran incurrir en esta práctica, en la reventa”, explicó.

Detalló que las personas detectadas serán sancionadas con faltas administrativas: “Si se detecta esta práctica en torno al Estadio Ciudad de México, en su reinauguración, las personas van a ser remitidas al juzgado cívico, para la sanción correspondiente”.

Comercio en vía pública

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, señaló que la administración capitalina mantiene diálogo con vecinos para organizar la venta de alimentos y productos en vía pública durante el evento.

“Los y las vecinas de la zona, naturalmente, en cada partido sacan su mesa y venden algunos productos, que consumen quienes van a los estadios. Estamos platicando con todos los vecinos de la zona para organizar bien esa actividad; ver si permitir que se realice”, dijo.

Explicó que la intervención del gobierno incluye tanto la regulación del comercio en vía pública como la atención de posibles manifestaciones en la zona: “Vamos a estar cuidando, tanto con personal de la Subsecretaría de Concertación Política, para el tema de movilizaciones, alrededor del propio estadio y con personal de la Subsecretaría de Reordenamiento, justamente para todo el comercio en vía pública”.

Añadió que para estas tareas se desplegará personal específico el día del evento. “Vamos a tener alrededor de 150 personas el próximo sábado”, indicó.