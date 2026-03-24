Por el Mundial, Uber incorpora a taxis concesionados a su plataforma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la antesala de la Copa del Mundo 2026, Uber anunció una alianza con la agrupación MX Taxi que permitirá la incorporación de taxis concesionados a su plataforma.

El convenio permitirá que taxistas de todo el país puedan recibir viajes a través de la aplicación de Uber. Al ingresar a la plataforma, los usuarios ya pueden encontrar la opción de Taxi entre las distintas alternativas de movilidad.

En un comunicado, Uber precisó que los taxis que se integren operarán con las mismas funciones que los viajes tradicionales de su aplicación, incluida la cobertura de seguro que respalda los traslados realizados, el soporte disponible 24/7 y la tecnología RideCheck, que detecta anomalías como desvíos de ruta o detenciones inesperadas.

Desde la agrupación MX Taxi, el acuerdo fue planteado como un cambio en la relación con la empresa tecnológica.

“Hoy lo decimos con claridad: Uber no es el enemigo, es un aliado estratégico. Un aliado que nos abre las puertas de un mercado global”, afirmó Erasto Vázquez, vocero de la organización.

De acuerdo con la plataforma, este modelo de integración ya opera en ciudades como Nueva York, Roma y San Francisco, así como en países como Argentina y Colombia, donde los taxis pueden recibir viajes mediante aplicaciones.

Con el acuerdo, los conductores de taxi podrán conectarse a la plataforma en los horarios que determinen y recibir viajes a través de la aplicación, bajo un esquema de asignación digital similar al de los conductores privados, lo que, de acuerdo con la empresa, permitirá reducir tiempos sin pasaje y generar mayores ingresos.

Sin tregua en el aeropuerto

El avance de Uber hacia una integración con el gremio taxista contrasta con el escenario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde el gobierno federal aceptó mantener fuera a las plataformas de transporte por aplicación dentro de la zona federal a cambio de evitar bloqueos en terminales aéreas del país en vísperas del Mundial 2026.

La decisión se tomó el 11 de marzo, tras una protesta de taxistas del AICM y una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En entrevista con Proceso, el abogado de los permisionarios, Carlos Lobera, detalló que la tregua quedó asentada en una minuta con cuatro compromisos: la SICT se obligó a no promover reformas que permitan la operación de aplicaciones en zona federal; se acordó el despliegue de la Guardia Nacional en aeropuertos para fiscalizar y sancionar a Uber y Didi y se instaló una mesa permanente de comunicación con Gobernación y Marina.

Los permisionarios descartaron cualquier posibilidad de abrir la operación del aeropuerto a las plataformas de manera temporal durante el Mundial, aun cuando existe un déficit de unidades para cubrir la demanda actual.

La restricción implica que los usuarios deben salir de la zona federal para abordar vehículos solicitados por aplicación. En la Terminal 2, los puntos de ascenso se ubican sobre avenida Hangares o Alberto Santos Dumont; en la Terminal 1, sobre Circuito Interior, ya en territorio de la Ciudad de México.