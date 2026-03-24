Rehabilitarán siete bajopuentes de Calzada de Tlalpan antes del inicio del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 79 días del inicio de la Copa Mundial 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que siete bajopuentes ubicados sobre Calzada de Tlalpan —la vía que conecta de forma directa con el Estadio Banorte— estarán rehabilitados antes del arranque del torneo.

La declaración se produjo durante la conferencia de prensa de este 24 de marzo, luego de que una reportera expusiera que, tras un recorrido por 32 bajopuentes, únicamente “entre cinco y ocho” se encontraban en proceso de remodelación.

La reportera también recabó denuncias de ciudadanos sobre inseguridad en los espacios sin comercios y de locatarios sobre presuntos ofrecimientos de viajes a Acapulco para desalojar los sitios.

En respuesta, la mandataria indicó que solo siete de los 12 bajopuentes contemplados estarán rehabilitados antes del Mundial, mientras que los cinco restantes permanecen en reforzamiento estructural.

“Rumbo al Mundial vamos a reestructurar, renovar, mejorar y hacer obra en 12 bajopuentes de todos los que hay; de esos 12, siete van a concluirse y los demás están en reforzamiento estructural”, declaró.

Las obras forman parte del programa “Conectividad Subterránea: Pasos de la Utopía”, presentado por la morenista en noviembre de 2025, con el que su administración proyectó intervenir 34 bajopuentes sobre Calzada de Tlalpan —12 en Cuauhtémoc y 22 en Benito Juárez— para convertirlos en espacios de tránsito peatonal con servicios comunitarios, actividades culturales y áreas comerciales.

El proyecto incluye la rehabilitación estructural de los pasos a desnivel, la instalación de módulos de seguridad permanente, equipamiento urbano y la incorporación de más de 300 actividades culturales, deportivas, educativas y de salud, además de la reorganización de aproximadamente 70 locatarios mediante esquemas de reubicación con apoyo del Fondo de Desarrollo Social (Fondeso) y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE).

En ese contexto, este martes Brugada reiteró que los comercios instalados en los bajopuentes no serán eliminados, sino reestructurados a través de un proceso coordinado por Servicios Metropolitanos (Servimet), con apoyos económicos para los locatarios.

“Todos van a estar remodelados, mejorados y van a tener policía. Servimet va a contratar policías para garantizar que todos los bajopuentes puedan tener servicio de seguridad”, afirmó.