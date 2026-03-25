Así fue la balacera en bar de Coapa que reveló presunto vínculo entre dueño y operador del CJNG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ataque armado registrado la madrugada del lunes en un bar de la zona sur de la capital, que dejó una persona sin vida y cuatro más lesionadas, ha evidenciado una presunta relación entre el dueño del establecimiento y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rodrigo Solano Flores, alias “El Miclo”, el joven asesinado en el Bar Makali, ubicado en la colonia Prados Coapa Tercera Sección de la alcaldía Tlalpan, ha sido señalado por vender drogas en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, lo que lo llevaría a ser víctima de un ataque directo a manos de sujetos armados.

De acuerdo con reportes oficiales, eran alrededor de las 5 de la mañana cuando los atacantes arribaron a bordo de un automóvil Volkswagen Beetle rojo y una motocicleta al estacionamiento de la plaza comercial donde se ubica el bar.

Los sicarios, quienes iban encapuchados, descendieron de los vehículos y uno de ellos abrió la reja del estacionamiento.

En menos de 20 segundos, irrumpieron en el bar con facilidad, ya que no había personal de seguridad en la entrada, y abrieron fuego a su interior.

Su víctima, quien se encontraba en una mesa acompañado por al menos ocho personas, recibió impactos de arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar.

Tras el ataque, los sujetos abandonaron el establecimiento y huyeron a bordo de los vehículos en los que llegaron.

#CDMX ?? | Ayer en la madrugada se desató una balacera que dejó un muerto y cuyo cuerpo fue sacado del Bar Makali en la zona de Acoxpa en @TlalpanAl. ??



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Posteriormente se dio a conocer la detención de tres trabajadores del lugar, quienes habrían intentado borrar la escena del crimen; entre ellos la pareja sentimental del dueño del bar, quien fue identificado como Justin “N”.

Las investigaciones oficiales apuntan que el propietario del Bar Makali sería sobrino de Agustín López Robles, mejor conocido como “Don Agus” o “El Agus”, uno de los principales narcotraficantes en el sur de la capital y quien habría sido operador del CJNG.

López Robles, que operaba una red criminal desde Tlalpan hasta Morelos, fue detenido en febrero de 2021 en un domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, como resultado de un operativo conjunto por fuerzas capitalinas y federales.

Después de su captura, la zona sur de la capital se ha visto envuelta en una disputa por el control de la venta de drogas, con la llegada de grupos como “Los Rodolfos”, “La Unión Tepito” y “Los Yayos”.

Se presume que el asesinato de “El Miclo” en el Bar Mikali habría sido ordenado por “El gordo Galván” por invadir el territorio de “Los Yayos”.

Autoridades capitalinas confirman alteración del crimen

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, confirmó que los empleados del bar intentaron borrar la escena del crimen al realizar labores de limpieza después del ataque armado.

“Hubo intención de alterar la escena, moviendo el cuerpo hacia el exterior del establecimiento y tratando de limpiar el lugar”, explicó el funcionario.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continua con las investigaciones para poder dar con el paradero del dueño del bar y esclarecer los hechos.