Brugada anuncia al nuevo titular de la Agencia Digital de Innovación Pública

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el próximo 1 de abril, el licenciado Emiliano Calderón asumirá la titularidad de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en sustitución de Ángel Tamariz Sánchez, quien dejó el cargo tras incorporarse al Congreso de la Ciudad de México.

El anuncio se realizó el 24 de marzo en conferencia, donde la mandataria fue cuestionada sobre la salida del funcionario y el relevo en la dependencia encargada de la política tecnológica del gobierno capitalino.

“Bueno, primero, quiero aprovechar y saludar a Ángel Tamariz; decir que fue un excelente funcionario y que, bueno, ya se fue al Congreso de la Ciudad y el primero de abril asume el licenciado Emiliano Calderón el lugar; ya después lo presentamos como debe de ser”.

La salida de Tamariz de la ADIP se produjo luego de que asumiera funciones como diputado en el Congreso de la Ciudad de México, en su calidad de suplente de Fernando Zárate, quien solicitó licencia por tiempo indefinido.

Al incorporarse al Poder Legislativo, el funcionario dejó el cargo en la dependencia encargada de la estrategia digital, la gestión de datos y el desarrollo tecnológico del gobierno capitalino.

En el Congreso local, su llegada fue formalizada por la coordinación del grupo parlamentario de Morena, encabezada por Xóchitl Bravo, quien señaló: “La bancada de Morena le da la bienvenida a este espacio. Quedamos trabajando en beneficio de la gente de esta ciudad”.

La jefa de Gobierno no precisó el proceso mediante el cual se designó a Calderón ni los ejes que orientarán su gestión al frente de la ADIP, y adelantó que su presentación formal se realizará posteriormente.

Emiliano Calderón: El estratega digital de la 4T

Con la designación de Calderón como titular de la ADIP, el gobierno de Brugada integra a sus filas a uno de los cuadros técnicos más influyentes en la arquitectura tecnológica de la Cuarta Transformación.

Licenciado en Gestión y Administración Pública, Calderón no es un improvisado en el ecosistema digital oficial. Entre 2018 y 2024, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fungió como coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República.

El 30 de septiembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum lo nombró director general de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT).

Su llegada a la ADIP se da en un momento en que la Ciudad de México enfrenta la implementación de sistemas tecnológicos asociados a la operación urbana y de servicios en el contexto del Mundial de Futbol 2026.