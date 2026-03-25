Brugada entrega 10 obras de infraestructura en inmediaciones del Estadio Banorte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó 10 obras de infraestructura en el entorno del Estadio Banorte, ubicadas en colonias de Coyoacán y Tlalpan, con una inversión superior a 200 millones de pesos y un alcance reportado, según la morenista, de más de 80 mil habitantes, como parte de las acciones asociadas a la preparación de la capital rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Este 25 de marzo, durante la presentación de las obras, la mandataria afirmó: “Estamos entregando parte de los compromisos que hicimos para esta ciudad, para que esta ciudad pueda recibir al mundo, para que esta ciudad pueda hacer historia como la mejor sede mundialista”.

Las intervenciones se ubican en Santa Úrsula Coapa, Huipulco, Santo Domingo y Los Pedregales, en el perímetro inmediato al estadio, y forman parte de un conjunto de alrededor de 2 mil obras que el gobierno capitalino vinculó con la organización del torneo.

Brugada agregó: “La fiesta del Mundial permitió acelerar no solo las obras de la última milla, sino todas las acciones planeadas para mejorar la ciudad”.

De acuerdo con lo expuesto en el evento por el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, las obras entregadas incluyen la rehabilitación del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco, la intervención del puente peatonal que conecta con el estadio, la remodelación del Parque Alegría Tecuiche (antes parque Roberto Gómez Bolaño), la implementación de un Camino de Mujeres Libres y Seguras de seis kilómetros, el mantenimiento de la estación Estadio Azteca del Tren Ligero y la mejora de dos mercados públicos.

Rehabilitación del Puente Peatonal Huipulco. pic.twitter.com/NmvfxLEQqB — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 25, 2026

El funcionario precisó que en el CETRAM se realizaron trabajos de ampliación de andenes, mejora de iluminación, instalación de elevadores y adecuaciones para accesibilidad universal.

En el puente peatonal se intervinieron más de 3 mil 500 metros cuadrados, con la instalación de barandales, luminarias, construcción de 329 escalones y refuerzo estructural mediante 15 columnas y 23.5 toneladas de acero.

Como parte de estas obras, también se retiraron los locales comerciales instalados en el puente peatonal, bajo el planteamiento de construir un nuevo mercado; sin embargo, las autoridades no detallaron plazos o condiciones de reubicación para los comerciantes.

Las intervenciones incluyeron además la repavimentación de 10 kilómetros de vialidades, la sustitución de banquetas e iluminación en 34 kilómetros de Calzada de Tlalpan y trabajos de mantenimiento en el Tren Ligero, con una inversión reportada superior a mil 400 millones de pesos.

En materia de movilidad, el secretario de Movilidad, Ulises García Nieto, informó que el CETRAM Huipulco mantendrá su operación como nodo de transporte con una afluencia diaria de más de 50 mil personas, a través de 39 rutas y más de 500 unidades.