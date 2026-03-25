México vs Portugal: vecinos deberán presentar INE para ingresar a sus hogares

El sábado 28 se instalará un polígono de control alrededor del Estadio Banorte. Foto: Tomás Pérez de la Cruz / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldía Coyoacán confirmó que el acceso a las colonias ubicadas dentro del perímetro inmediato al Estadio Banorte será controlado el próximo sábado 28 de marzo, por lo que los residentes deberán presentar identificación oficial o comprobante de domicilio para poder ingresar durante el operativo por el partido entre México y Portugal.

La medida aplicará en la zona de “primera milla” o polígono de control alrededor del estadio, donde se instalarán filtros de acceso y se restringirá la circulación vehicular. A ese perímetro solo podrán ingresar unidades autorizadas —incluidos residentes—, mientras que el acceso general para asistentes será peatonal.

En ese contexto, la alcaldía informó que, de cara al Mundial de Futbol, analiza la posible implementación de tarjetones de acceso para residentes como parte del control vehicular en la zona, un proyecto que se encuentra en proceso de definición: “En su oportunidad, y en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, se dará a conocer el mecanismo bajo el cual operarán.”

El operativo contempla cierres viales en un perímetro amplio alrededor del estadio, definidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC): al norte, avenida Santa Úrsula; al sur, Anillo Periférico; al poniente, avenida del Imán y Gran Sur; y al oriente, Calzada de Tlalpan.

Dentro de ese polígono no habrá acceso para vehículos particulares ni estacionamiento en el estadio, y las restricciones se mantendrán durante un periodo estimado de entre 10 y 12 horas, antes y después del partido.

Las autoridades prevén como alternativas viales avenidas como División del Norte, Circuito Interior, Miguel Ángel de Quevedo, Insurgentes, Universidad y Revolución, ante los cierres en la zona sur de la capital.

El acceso final al estadio será únicamente a pie, incluso para quienes arriben en taxi o servicios de aplicación, que deberán descender en puntos perimetrales y continuar por rutas peatonales con tiempos estimados de entre 10 y 30 minutos.

Las medidas forman parte del dispositivo que el gobierno capitalino implementará como prueba operativa rumbo al evento deportivo internacional.