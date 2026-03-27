Clima

Alertan por frío en estas alcaldías de la CDMX durante la madrugada del sábado

Se esperan temperaturas que van desde 1 a 6 grados de las 00:00 a las 08:00 horas del 28 de marzo en seis demarcaciones de la capital.
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Nacional
viernes, 27 de marzo de 2026 · 13:28

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana del sábado en la Alcaldía Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de 1 a 3° C y heladas, entre las 00:00 y las 08:00 horas, del 28 de marzo.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6° C, de las 00:00 a las 08:00 horas, del 28 de marzo.

Recomendaciones para el frío

  • Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
  • Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada
  • Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).
  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

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