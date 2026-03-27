Ataques armados en la Cuauhtémoc e Iztapalapa dejan cuatro muertos, entre ellos un menor

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En menos de 24 horas, dos ataques armados registrados en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa dejaron un saldo de cuatro personas muertas —incluido un menor de edad—, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y reportes periodísticos; en ambos casos, las agresiones fueron directas.

La mañana de este 27 de marzo en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, un hombre de 42 años y un menor de edad fueron asesinados en la esquina de las calles Vidal Alcocer y José Joaquín Herrera.

Según la SSC, ambas víctimas se desplazaban en una motocicleta eléctrica cuando fueron interceptadas por dos sujetos que viajaban en otra motocicleta y abrieron fuego en su contra.

Uniformados acudieron al sitio tras lo ocurrido y solicitaron la presencia de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes diagnosticaron a ambas personas sin signos vitales.

La dependencia indicó que sus oficiales ya realizan el análisis de cámaras de videovigilancia y un cerco virtual para ubicar a los presuntos responsables, quienes escaparon tras el doble homicidio.

En el seguimiento del caso, los policías aseguraron un vehículo abandonado sobre avenida Circunvalación, que fue puesto a disposición del Ministerio Público, encargado de realizar las investigaciones del caso y los peritajes correspondientes.

En un segundo hecho, ocurrido la noche del jueves 26 de marzo en la colonia Paraje San Juan Joya, alcaldía Iztapalapa, dos hombres murieron tras ser atacados con arma de fuego en plena vía pública, según reportes periodísticos.

La agresión se registró sobre la calle José Tomás Estrella, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones.

De acuerdo con estos reportes, varios individuos vestidos de negro arribaron en motocicletas y, sin mediar palabra, dispararon contra dos sujetos que se encontraban frente a un domicilio, para después huir.

Elementos de seguridad localizaron a las víctimas —de entre 30 y 35 años— con múltiples heridas de bala. Paramédicos los trasladaron en estado grave a un hospital; horas más tarde se confirmó su fallecimiento mientras recibían atención médica.