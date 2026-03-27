Estas líneas del Metro ampliarán su horario de servicio por el México vs. Portugal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ampliará el horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 9 este sábado 28 de marzo, que concluirán operaciones a la 01:00 horas, con motivo del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, programado para la reinauguración del Estadio Banorte.

La medida implica que las últimas corridas de trenes en dichas líneas saldrán a las 00:30 horas desde sus respectivas terminales. En contraste, el resto de la red operará bajo el horario habitual de sábado, de 06:00 a 24:00 horas.

El STC precisó que, en el caso de la Línea 2, el servicio funcionará de manera continua en su trayecto completo, de Tasqueña a Cuatro Caminos, durante todo el horario de operación.

Asimismo, recordó que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanece cerrada “hasta nuevo aviso” debido a trabajos de rehabilitación, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de pasajeros en ese punto.

El partido amistoso entre México y Portugal será a las 19:00 horas de este sábado 28 de marzo, y marca la reinauguración del Estadio Banorte.