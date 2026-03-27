Instituto Nacional de Cardiología recibe doble certificación de la American Heart Association

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” obtuvo la doble certificación internacional en la atención de insuficiencia cardíaca y dolor torácico, otorgada por la American Heart Association (AHA), con lo cual se convirtió en el primer centro hospitalario de México en tener esa nominación.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal (SSA), estas certificaciones “avalan el cumplimiento de estándares globales en diagnóstico, tratamiento oportuno y atención integral de pacientes con enfermedades cardiovasculares, particularmente en dos de las condiciones de mayor impacto en la salud pública: la insuficiencia cardiaca y el síndrome coronario agudo”.

Según la dependencia, el Instituto logró la doble acreditación de la AHA tras un “riguroso proceso de evaluación” que incluyó la revisión de protocolos clínicos, infraestructura, capacitación del personal médico y resultados en la atención de pacientes.

Y destacó: “Este reconocimiento posiciona al Instituto a la altura de centros de referencia mundial”.

La SSA añadió que especialistas del Instituto Nacional de Cardiología dijeron que tener certificaciones de este nivel “no solo mejora la calidad de la atención médica, sino que también incrementa las probabilidades de supervivencia y recuperación de los pacientes, al garantizar intervenciones más rápidas y eficaces ante emergencias cardiovasculares”.

Añadieron que ese avance es resultado “del trabajo multidisciplinario de médicos, enfermeras y personal técnico, así como de la implementación de modelos de atención centrados en el paciente y basados en evidencia científica”.

La dependencia dirigida por David Kershenobich aseguró que el Instituto ha fortalecido sus procesos clínicos, protocolos de atención y capacidades médicas para responder de manera integral a las emergencias cardiovasculares.

La AHA también otorgó al Instituto la certificación como Centro Integral de Dolor Torácico, mismo que avala la existencia de personal “altamente capacitado, procesos estandarizados y tecnología especializada para la evaluación, diagnóstico y tratamiento oportuno de pacientes con dolor torácico y síndromes coronarios agudos”.

La SSA afirmó que con esta doble certificación internacional, el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” reafirma su “compromiso con la calidad, la seguridad del paciente y la mejora continua en la atención cardiovascular, consolidándose como una de las principales instituciones en investigación, enseñanza y atención médica especializada en América Latina y a nivel internacional, y marcando un precedente para otros hospitales del país en la adopción de estándares internacionales de calidad”.

El 24 de octubre del 2025, la SSA informó que el Instituto se convirtió en el primer centro fuera de Estados Unidos en recibir la Certificación como Centro Integral para la Insuficiencia Cardíaca, otorgada por la AHA, una de las organizaciones más reconocidas a nivel mundial en el ámbito cardiovascular.

En México, cerca de 220 mil personas fallecieron por enfermedades cardiovasculares en 2021, según la SSA. De ese total, 177 mil fueron por infarto al miocardio, que puede ser prevenible al evitar o controlar los factores de riesgo como el tabaquismo, presión arterial alta, colesterol elevado y diabetes no controlada.

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en México. Una persona fallece por enfermedades del corazón cada 2 minutos en promedio en el país.