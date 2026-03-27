México vs Portugal: cierres viales comenzarán a la 1 de la tarde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la Ciudad de México aplicará cierres viales y restricciones a la circulación a partir de las 13:00 horas del sábado 28 de marzo en el perímetro del Estadio Banorte, con motivo del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal programado para las 19:00 horas.

Las restricciones abarcarán un polígono delimitado por avenida Santa Úrsula al norte, Anillo Periférico al sur, avenida del Imán y Boulevard Gran Sur al poniente, y calzada de Tlalpan al oriente, donde se impedirá el acceso vehicular.

El dispositivo forma parte de un operativo de seguridad y movilidad que se mantendrá del 27 al 29 de marzo, en el que participarán autoridades locales y federales.

Como fase inicial, el operativo “Última Milla” comenzará desde la noche del viernes en las inmediaciones del estadio y funcionará como antesala a la restricción total de accesos vehiculares. De acuerdo con el gobierno capitalino, el objetivo es ordenar la circulación en la zona y establecer condiciones de acceso peatonal antes de los cierres programados para el sábado.

Para el día del partido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 8 mil 814 elementos; la Secretaría de Gobierno (SecGob) sumará 90 integrantes, y 2 mil 21 efectivos participarán en la Fuerza de Tarea Conjunta con autoridades federales, integrada por el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El dispositivo contará además con 472 vehículos oficiales, 247 motocicletas, cuatro ambulancias, dos motoambulancias, 16 grúas y un helicóptero, además de un dispositivo de la Subsecretaría de Control de Tránsito para ejecutar los cortes y mantener las inmediaciones del estadio sin circulación vehicular.

En este esquema, el acceso vehicular en la zona restringida quedará limitado a personas con acreditación de residencia, mientras que el ingreso peatonal será exclusivo para asistentes con boleto o habitantes que comprueben domicilio en el área.

Como alternativa, el gobierno capitalino prevé el uso de transporte público para el traslado de asistentes, incluyendo el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús y Tren Ligero.

Además, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) operarán de manera gratuita y con horario extendido durante la jornada.

Las autoridades también habilitarán al menos seis rutas peatonales hacia el estadio, con trayectos estimados de entre 10 y 30 minutos, distribuidas en distintos puntos de acceso en el perímetro del inmueble:

San Guillermo y Rey Papatzin

Parque Cantera

Circuito Azteca

Periférico y Renato Leduc

Periférico y calzada de Tlalpan

Paseo Acoxpa

El estacionamiento del recinto operará de manera parcial y estará destinado a palcohabientes, invitados especiales, integrantes de la Federación Mexicana de Futbol y personal operativo, es decir, no estará abierto al público.

Como rutas alternas, el gobierno capitalino recomendó utilizar vialidades como División del Norte, Circuito Interior, Miguel Ángel de Quevedo, Insurgentes, Revolución, Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional.