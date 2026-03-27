Realizan operativo antipiratería en Tepito; aseguran productos del Mundial con valor superior a 15 mdp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A escasos meses del Mundial 2026, el gobierno federal desplegó un mega operativo antipiratería en el “Barrio Bravo” de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, donde aseguraron al menos 25 toneladas de mercancía apócrifa de marcas como FIFA, Adidas y Nike, relacionada con la Copa Mundial.

El despliegue, que forma parte de la estrategia “Operación Limpieza”, fue ejecutado el 26 de marzo por 80 inspectores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Marina. Los elementos ingresaron a varias bodegas y locales de la calle Aztecas, centro importante del comercio informal en la capital.

De acuerdo con el informe oficial, decomisaron un total de 80 mil 973 piezas de mercancía apócrifa de origen asiático, principalmente prendas y accesorios con logos de marcas globales: Puma, Reebok, Under Armour, Jordan, New Era, Champion, Fila y más, con un valor de 15.3 millones de pesos.

El titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, resaltó la urgencia de estas acciones en el calendario deportivo:

“De cara a un evento de alcance global como el Campeonato Mundial de Fútbol 2026, reiteramos que el IMPI (...) combatirá frontalmente la venta de artículos pirata o clonados con el objetivo de proteger la propiedad intelectual, salvaguardar a los consumidores y garantizar condiciones de competencia justa para las industrias creativas”, declaró el funcionario.

“Este operativo es (...) con el objetivo de retirar del mercado productos que afectan los derechos de las empresas que pagan impuestos y que dan trabajo a mexicanas y mexicanos”, añadió.

El gobierno anunció que estos operativos serán permanentes en los alrededores de los estadios y en los llamados Fanfest, con el fin de garantizar una "experiencia auténtica" para los aficionados.

El saldo del operativo hoy en fueron 80 mil 973 piezas de ropa deportiva relacionada con el Mundial de Fútbol ?, sumaron al menos 25 toneladas, según @IMPI_Mexico . https://t.co/14ZtTtNvbl pic.twitter.com/UTX88rjyOy — Leticia Morón (@letymoron) March 27, 2026

De acuerdo con Nieto Castillo, es necesario proteger los derechos de las empresas del sector textil, ya que sus ingresos se han visto afectados en más del 8% debido al comercio apócrifo.

Un golpe al “Barrio Bravo”

Tepito es uno de los centros comerciales más grandes y concurridos del país. Para miles de mexicanos, más que un foco de piratería, es uno de los pocos puntos de abastecimiento que se ajusta a la realidad del salario mínimo en México –315.04 pesos diarios–.

La ciudadanía compra en estos locales, muchas veces consciente del origen de los productos, pero obligada por una economía que les impide adquirir jerseys o productos oficiales que puede costar el equivalente a una semana de trabajo.

El operativo en Tepito fue solo un apartado de la estrategia nacional, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum y coordinada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ya suma 21 acciones en 11 estados, con un valor total de lo asegurado que asciende a 950.1 millones de pesos.

En la Ciudad de México, el IMPI ha realizado 8 operativos –incluyendo el de Izazaga 89, en 2024–, logrando el decomiso de bienes valorados en 107.3 millones de pesos, la cifra más alta después de estados como Sonora y Durango.