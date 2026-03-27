Semana Santa 2026: así será el operativo de seguridad en la CDMX

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad de la capital, Pablo Vázquez Camacho dan el banderazo de salida para el inicio del operativo de seguridad con motivo de la temporada vacacional de Semana Santa. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el arranque del Operativo Semana Santa Segura 2026, que se implementará del 27 de marzo al 12 de abril con el despliegue de más de 10 mil elementos de seguridad y 742 vehículos en toda la capital, en un periodo en el que se prevé la llegada de más de medio millón de visitantes.

“Es un operativo que proviene de la coordinación del Gabinete para la Construcción de Paz de la Ciudad de México. Los que estamos aquí al frente, nos reunimos todas las mañanas, todos los días, para coordinar las acciones de seguridad”, sostuvo la mandataria en la presentación del dispositivo, acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján; el general Roger David Rodríguez Arosemena, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y el capitán de navío Octavio Azcuaga Vásquez, en representación de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Brugada agregó: “Sabemos que la ciudad tiene espacios turísticos o de alta concentración durante esta semana, celebraciones comunitarias que hay que cuidar, así que lo estaremos haciendo”.

La jefa de Gobierno también vinculó el despliegue con eventos masivos programados en la ciudad, entre ellos la instalación de pantallas en el Zócalo para la transmisión del partido entre México y Portugal, así como operativos en las inmediaciones del estadio y otros puntos de concentración.

“El día de mañana estaremos ya prácticamente, como parte de los días que vamos a estar cuidando, en el Zócalo vamos a tener el primer evento comunitario con pantallas gigantes, para ver el partido entre México y Portugal. Y allí también y alrededor del estadio va a haber un despliegue de fuerza que ya se informó”, dijo.

El despliegue operativo estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC). El jefe de la policía detalló que participarán más de 10 mil 800 policías, apoyados por 742 vehículos, 15 motocicletas, cinco grúas, 10 ambulancias, 10 motoambulancias y sobrevuelos permanentes de un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

Los elementos serán distribuidos en accesos carreteros, zonas de alta afluencia, centros turísticos, espacios religiosos y el sistema de transporte público, incluido el Metro, con tareas de vigilancia, prevención y atención durante el periodo vacacional.

El operativo contempla el refuerzo del programa Conduce Sin Alcohol con presencia estratégica en distintos puntos de la capital para prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol; la presencia de la Policía de Tránsito en las principales arterias para garantizar la movilidad; y el despliegue de la Policía Turística para brindar orientación y atención a visitantes.

A ello se suma la vigilancia en zonas comerciales, áreas bancarias, centros de transporte público y puntos de alta concentración, así como operativos específicos en espacios de alta actividad económica como el mercado La Nueva Viga, donde se prevé un incremento en la afluencia durante estas fechas.

Por su parte, Alcalde Luján informó que la Fiscalía capitalina mantendrá operación continua durante todo el periodo vacacional: “Estaremos trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana, con todas nuestras agencias abiertas, listas para recibir denuncias, atender a las víctimas y actuar de manera inmediata, ante cualquier incidente”, afirmó.

El operativo se implementará en coordinación con instancias federales —SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional—, la SSC, la FGJCDMX, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), la Policía de Investigación (PDI), las subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito y Participación Ciudadana de la SSC, así como el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).