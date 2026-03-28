Bloquean Periférico Sur con "mega reta" de futbol contra “Mundial del despojo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Colectivos integrantes de la llamada Asamblea Antimundialista realizaron una “mega reta” de futbol en el Periférico Sur como parte del llamado “Mundial del despojo” contra la gentrificación, la falta de vivienda y de agua, el maltrato animal y hasta el conflicto bélico en el Medio Oriente.

Desde el mediodía, poco más de 100 personas, en su mayoría jóvenes, algunos con el rostro cubierto, se concentraron en la lateral del Periférico a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en dirección al sur, uno de los caminos más directos hacia el estadio mejor conocido como “Azteca”.

Ahí, cerraron los carriles centrales del Periférico y frenaron el paso de miles de automovilistas. También pintaron una cancha en el piso, mientras que en el muro que divide los sentidos de la circulación escribieron: “¿Y el bando1? La FIFA desaloja” y “¡Queremos vivienda, el mundial nos vale verga!”.

Pinta en Periférico Sur. Foto: Sara Pantoja.

Luego, se pusieron jugar futbol, pues aclararon que no están en contra de ese deporte, pero sí contra la organización del Mundial en México, por la cantidad de dinero y recursos gastados para dar una imagen al mundo que no es la realidad.

Al poco tiempo del cierre, decenas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los retiraron hacia la lateral y se abrió paso a la circulación.

Originalmente, la protesta estaba anunciada para realizarse en el bajo puente del coloso de Santa Úrsula, como ya lo habían hecho otras veces antes. Sin embargo, cuando la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el operativo con unos 10 mil policías y cierres viales una milla alrededor del estadio, decidieron cambiar el punto.

Derroche de recursos vs futbol social

Un integrante de la Asamblea, que pidió su anonimato, explicó que la protesta reunió a distintos colectivos, pero con el mismo fin: protestar contra las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, por invertir “demasiados recursos, tanto humanos, económicos, de infraestructura para un mundial que solamente busca lavarle la imagen al país... Es un derroche indiscriminado e inhumano de recursos”.

Según dijo, “México no está en condiciones para aceptar un mundial de futbol porque tenemos varias problemáticas de seguridad, económicas, de trabajo digno, de vivienda digna que resolver como país, como para estar derrochando recursos donde solo se van a jugar 13 de los 104 partidos”.

Añadió que la organización de la “mega reta”, se hizo con la intención de “devolverle su carácter popular al futbol. No estamos en contra del deporte, estamos en contra de lo que representa la FIFA y su complicidad con el gobierno de los Estados Unidos, quienes son genocidas y patrocina en genocidios, por ejemplo, en Palestina y en Irán”.

Otras demandas

En la manifestación también participaron integrantes del Refugio Franciscano que demandaron al gobierno de Brugada que les de tiempo para acondicionar un espacio para que les regresen a los cientos de perros que desalojaron del albergue ubicado en Cuajimalpa meses atrás.

Protesta contra el maltrato animal en bloqueo del Periférico Sur. Foto: Sara Pantoja.

Otro grupo de Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte manifestó que el mundial afecta “a la clase trabajadora, al proletariado de la ciudad y del país”. Llamó a no permitir que la llamada 4T quiera “limpiar la imagen de un país que se está desangrando, que es una fosa en todo el territorio con miles de desapariciones forzadas y miles de feminicidios y cientos de violaciones a los derechos humanos cada día”.

Acusó que los trabajadores del arte y la cultura no tienen acceso a crédito de vivienda, a salud digna ni a la educación. “Queremos denunciar que, igual que en el 68, ese régimen priista, el que ahora ha evolucionado y se llama Morena, insiste en vender a mundo una imagen irreal del país, lleno de injusticia, violencia, feminicidios y violaciones a los derechos humanos”.

En la protesta también participaron estudiantes de la ENAH, la Asamblea Pro Palestina, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, entre otros. Observadores de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX estuvieron presentes todo el tiempo para constatar que no hubiera violación a las garantías de manifestación de los inconformes.

Asamblea Pro Palestina en el bloque al sur de la CDMX. Foto: Sara Pantoja.

Durante poco más de seis horas, los manifestantes jugaron varias retas de balompié con equipos de cinco personas. Incluso, hubo un grupo que practicó el juego de pelota como lo jugaban los mayas.

Poco después de las 17:00 horas, los manifestantes intentaron cerrar de nueva cuenta los carriles centrales del Periférico, por donde ya pasaban los autobuses de la RTP que llevaban a los aficionados que traían boleto para entrar al estadio Banorte a presenciar el juego entre las selecciones de México y Portugal.

Sin embargo, los policías les impidieron la maniobra y muchos de ellos se retiraron. Otros se quedaron en el sitio, pero se retiraron poco después de las 19:00 horas, no sin antes advertir que seguirán sus manifestaciones antimundialistas.