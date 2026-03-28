Caen 11 presuntos revendedores de boletos para encuentro entre México y Portugal

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que detuvo a 11 presuntos revendedores de boletos para el partido de futbol entre las selecciones de México y Portugal.

En un comunicado, la Secretaría detalló que como parte del "Operativo Estadio Seguro" en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvo a cuatro mujeres de 17, 23, 26 y 34 años, y a siete hombres de 15, 18, 21, 25, 30, 39 y 64 de edad

Según el comunicado, las personas detenidas, al parecer, propiciaban la reventa de boletos para el partido de fútbol, por lo que fueron presentadas ante el juez cívico, quien definirá la sanción correspondiente.