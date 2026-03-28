Clima

Fuertes vientos activan alerta en toda la CDMX; advierten por frío en madrugada del sábado

Se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, entre las 10:55 y las 22:00 horas. Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo en estas alcaldías.
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Nacional
sábado, 28 de marzo de 2026 · 16:44

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la mañana, tarde y noche de este sábado, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, dio a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, entre las 10:55 y las 22:00 horas.

Recomendaciones por viento

  • Guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos.
  • Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas.
  • Mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos.
  • Extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

La SGIRPC informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo 29 de marzo.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

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