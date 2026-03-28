Fuertes vientos activan alerta en toda la CDMX; advierten por frío en madrugada del sábado

Fuertes vientos derriban un árbol en la Ciudad de México (imagen ilustrativa). Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la mañana, tarde y noche de este sábado, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, dio a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, entre las 10:55 y las 22:00 horas.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #vientos con rachas fuertes para la mañana, tarde y noche del sábado 28/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/fbuSU3U1MW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 28, 2026

Recomendaciones por viento

Guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos.

Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas.

Mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos.

Extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

La SGIRPC informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo 29 de marzo.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.