Fuertes vientos activan alerta en toda la CDMX; advierten por frío en madrugada del sábado

Clima
Fuertes vientos activan alerta en toda la CDMX; advierten por frío en madrugada del sábadoSe esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, entre las 10:55 y las 22:00 horas. Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo en estas alcaldías.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la mañana, tarde y noche de este sábado, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.
El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, dio a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, entre las 10:55 y las 22:00 horas.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #vientos con rachas fuertes para la mañana, tarde y noche del sábado 28/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/fbuSU3U1MW— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 28, 2026
Recomendaciones por viento
- Guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos.
- Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas.
- Mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos.
- Extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.
La SGIRPC informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo 29 de marzo.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 29/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/YtHTM6oTVW— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 28, 2026
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.