“¡México campeón en desaparición!”: madres buscadoras protestan previo al México contra Portugal

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “¡México campeón en desaparición!”, con esa consigna las madres buscadoras de la Ciudad de México se manifestaron en el estadio Azteca, en el marco del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, en una acción que plantearon como ensayo de la protesta que buscan exponer durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

A las 16:30 horas de este 28 de marzo, familias buscadoras llegaron a la estación El Vergel del Tren Ligero con pancartas, lonas con fichas de búsqueda y megáfonos, desde donde iniciaron un recorrido hacia el estadio.

Su objetivo fue colocar la crisis de desapariciones en el mismo espacio donde se concentran los preparativos para el Mundial en la capital, cuyo gobierno está encabezado por la morenista Clara Brugada.

Desde la estación avanzaron hasta la explanada del estadio de la Ciudad de México, donde se pronunciaron contra las deficiencias institucionales que, señalaron, enfrentan en la búsqueda de sus familiares.

Durante el trayecto y ya en las inmediaciones del recinto, corearon consignas como “¡México campeón en desaparición!”, “¡Porque los buscamos, porque les amamos!” y “¡Ni uno más, ni uno más, ni un desaparecido más!”.

En el recorrido, asistentes al partido —varios de ellos con playeras de la selección mexicana— se detuvieron para grabar la manifestación o escuchar por algunos minutos a las madres buscadoras, quienes se turnaron el megáfono para exponer sus casos.

La protesta fue acompañada por el titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, así como por personal de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Las familias arribaron a las inmediaciones del estadio alrededor de las 17:10 horas, donde otras personas ya habían colocado fichas de desaparición como parte de la acción de protesta.

Familiares de personas desaparecidas colocan fichas de búsqueda en las inmediaciones del estadio de la Ciudad de México, frente a policías, en el marco del partido México-Portugal. José Manuel Jiménez.

Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Pico del Águila del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, explicó en entrevista con Proceso que el objetivo de la protesta fue insertar la crisis de desapariciones en un evento con proyección internacional.

“Para nosotros significa visibilizar y que el mundo vea, todos los participantes, los que van a venir de otros países, que vean que en México tenemos una crisis de desaparición ocasionada por la inseguridad que se vive en nuestro país”, declaró la buscadora.

La protesta reunió a siete familias, quienes acudieron en representación de otros colectivos que no estuvieron presentes. La acción también se planteó como un punto de articulación con familias de otras entidades que prevén movilizarse el día de la inauguración del torneo.

En ese contexto, Gámez sostuvo que el objetivo es que el Mundial no desplace la crisis de desapariciones del espacio público y que los visitantes extranjeros conozcan el entorno en el que se desarrollarán los eventos: “En la Ciudad de México hay más de 6 mil desaparecidos. Han desaparecido 300 personas en el Ajusco, ubicado en la alcaldía Tlalpan, que es un lugar turístico, y que los visitantes extranjeros deben saber que es inseguro estar cerca de aquí.”

Añadió que preparan consignas y mensajes en distintos idiomas para dirigirlos a asistentes de otros países: “Para que los que vienen, nos visitan de otros países, sepan que cerca de estos lados hay mucha inseguridad, que no es seguro venir; pero que, si quieren venir, es bajo su propio riesgo, o si llegaran a desaparecer, no los van a buscar, porque las instituciones son insuficientes”.

Mensaje sobre las desapariciones en la Ciudad de México en portugués. Foto: Carlos Enciso.

El señalamiento se produjo un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara cifras sobre personas desaparecidas en su conferencia matutina. Frente a ello, las familias cuestionaron la consistencia de los datos oficiales y la metodología utilizada para su integración.

“Mira, lamentablemente solo presenta cifras. Se vieron muy presionados en el tiempo, porque ustedes los medios y nosotros hemos estado pidiendo el estatus exacto de los desaparecidos desde el año pasado, y desde el año pasado nos traen con que el próximo mes, el próximo mes”, compartió Vanessa Gámez.

En la misma respuesta agregó: “Al ver esta presión premundialista, se dieron a la tarea de exigir resultados; sin embargo, tienen un cruce muy mal hecho de sistemas de información y no podemos creer esas cifras. Esas cifras fueron disfrazadas el día de ayer y muy exprés, precisamente para salir del paso”.

La madre indicó que buscarán una reunión con la Presidencia y con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para exigir una explicación sobre la metodología empleada en esos registros y contrastarla con otras bases de datos.

Como parte de la protesta, las familias también nombraron públicamente a personas desaparecidas, con el objetivo de colocar los casos en el espacio público: “Luis Ayala García, Ana Amelí García Gámez, Olín Hernando Vargas Ojeda, Ignacio Santiago Pérez, Leonardo Sandoval Cázares, Margarita Cuevas Suárez, Yael Monserrat Uribe Palmeros, Rodrigo Ricardo Rico Fernández, Benjamín Echeverría Olmedo, Axel Daniel González Ramos, José Israel Lujano López, Francisco Sandoval, Lázaro, Yeshua Cisneros, Kimberly Moya, Carlos Emilio y también Ximena López Rosales”.

Ante el reclamo, el titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, señaló: “Creo que, como lo han dicho las familias, es importante visibilizar los casos; siempre la visibilidad puede llegar a ayudar a obtener mayor información sobre los casos, así que estamos aquí para garantizar que puedan libremente visibilizar sus casos”.

Al ser cuestionado sobre si la protesta también implica una exigencia frente a la actuación institucional, respondió: “Desde luego hay una exigencia para encontrar a sus seres queridos, y es algo de lo que nosotros somos muy conscientes: cada día que pasa sin que los hayamos encontrado genera esa exigencia legítima y ese reclamo legítimo”.