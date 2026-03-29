Exigen devolución de animales del Refugio Franciscano en inmediaciones del partido México-Portugal

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un grupo de personas se manifestaron con pancartas frente al estadio Azteca previo al partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, para exigir la devolución de los animales del Refugio Franciscano y denunciar la falta de apoyo institucional a rescatistas independientes en la Ciudad de México.

Los manifestantes se colocaron sobre la banqueta en las inmediaciones del estadio, donde sostuvieron una lona con fotografías de perros y la consigna: “Gobierno: no son anexos, son vidas”.

En la parte inferior se leía: “Exigimos que devuelvan a los franciscanos a su hogar”. Un grupo de mujeres, que se identificaron como ciudadanas que apoyan al Refugio Franciscano, compartieron en entrevista con Proceso que se manifestaron para visibilizar lo que consideran irregularidades en el manejo de los animales tras el operativo del 7 de enero de 2026 en el inmueble, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

“Los perritos no los han devuelto y no los quieren devolver; se están muriendo en el lugar en el que los tienen, en Ajusco, en la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y en el Deportivo Hermanos Galeana”, denunciaron.

Las animalistas agregaron: “Nosotras hemos estado en guardias ahí para ver qué les hacen, no nos dejan entrar, no dan información, al equipo que los cuidaba del Refugio Franciscano no los dejan ver, los tienen amenazados; es total injusticia y quisimos venir hoy en este día en el que el mundo voltea a ver a México para que supieran realmente la realidad”.

Afirmaron que no formaban parte del personal del refugio, pero que lo conocían de manera directa:

“Somos gente que visitaba el refugio, que íbamos en años anteriores; no había maltrato como lo quisieron poner (...) Sí había muchas necesidades, pero era un refugio que recibía a todos los perritos que nadie quería: perros quemados, mutilados, sin patas, ciegos, violados; llegaban perros muy maltratados y nosotros íbamos a barrer, a pasear a los perros, entonces sabemos muy bien que no había maltrato animal”.

Las mujeres detallaron que la protesta también buscó visibilizar demandas más amplias relacionadas con la protección animal en la capital, en el contexto de los preparativos para el Mundial de Futbol 2026.

“Todos los que amamos a los animales hoy estamos levantando la voz; unos compañeros en otro lugar también estaban reunidos alzando la voz, pero en realidad todos estamos en la misma”, dijeron.

Entre sus exigencias, mencionaron la devolución de los animales al Refugio, el respeto a resoluciones legales y el fortalecimiento del apoyo institucional a rescatistas: “Que realmente haya apoyo a todos los activistas, a todos los rescatistas, a todos los que hacen el trabajo del gobierno, que somos particulares y tenemos el corazón sensible y los recibimos en nuestras casas”.

También plantearon la necesidad de políticas públicas más amplias en materia de bienestar animal: “Esterilizaciones masivas, que realmente se aplique la ley cuando se muestra maltrato animal, que realmente se vayan a la cárcel los que maltratan a los animales, porque es inhumano”.

Antecedentes del caso

La protesta de este 28 de marzo ocurrió a casi tres meses del operativo del 7 de enero último, encabezado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), en el que se aseguraron 936 animales del Refugio Franciscano.

La intervención fue presentada por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la morenista Clara Brugada, como uno de los operativos de mayor relevancia de su administración en materia de bienestar animal y detonó una serie de protestas y cuestionamientos sobre el manejo de los animales bajo resguardo.

El conflicto incluye también la disputa por el inmueble donde operaba el refugio, en la alcaldía Cuajimalpa, cuya titularidad ha sido motivo de controversia entre la Asociación Franciscana I.A.P. y la Fundación Haghenbeck.

La primera sostuvo que fue desalojada de manera ilegal con la intención de vender el predio para un desarrollo inmobiliario; en contraste, la Fundación apunta que en el lugar había más de 900 animales en condiciones de hacinamiento y maltrato, lo que derivó en denuncias y en la intervención de autoridades.

En ese litigio, el 22 de enero una jueza local ordenó, en cumplimiento de una suspensión provisional, devolver el inmueble a la Asociación Franciscana I.A.P., y fijó el 30 de enero a las 12:00 horas para la entrega de la posesión.

Tras el aseguramiento, y en medio de movilizaciones de colectivos animalistas, la jefa de Gobierno anunció el 12 de enero la construcción de una “Utopía Canina” en la alcaldía Gustavo A. Madero y el envío de una iniciativa de Ley para la Regulación de los Refugios de Animales al Congreso local, medidas presentadas en paralelo al conflicto abierto por el destino de los animales.

El 26 de marzo, autoridades capitalinas confirmaron que no permitirán el regreso de los perros al Refugio Franciscano y reportaron 34 muertes de animales desde el operativo, en distintas sedes bajo resguardo oficial.