Frío no da tregua: alerta para la madrugada y amanecer del lunes en estas tres alcaldías

Continúa la alerta amarilla . Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de frío para las primeras horas del lunes en tres alcaldías.

La alerta se activó para la madrugada y amanecer del lunes en las demarcaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del 30 de marzo de 2026.

Recomendaciones para el frío

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada

Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.