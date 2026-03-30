Doble alerta por lluvias, vientos, granizo y frío en CDMX

Se prevén lluvias durante la tarde y noche del lunes. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México emitió doble alerta amarilla por condiciones adversas climáticas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activó Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 30 de marzo en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

Los peligros asociados son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.

?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 30/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/UZ1k35gDuz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 30, 2026

Por ello, autoridades capitalinas recomendaron retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventanas, y no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua; “si sales de casa, usa paraguas o impermeable”, alertó.

Bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de frío en cinco alcaldías.

La alerta por temperaturas bajas se activó para la madrugada y mañana del martes en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 31/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/fGVpXS8wzm — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 30, 2026

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados de las 00:00 a las 08:00 horas del martes 31 de marzo.

Recomendaciones para el frío

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada

Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.