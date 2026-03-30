Van en CDMX por medidas para controlar consumo de alcohol y la suspensión de clases en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el accidente al interior del Estadio Banorte en el que perdió la vida un aficionado al caer desde uno de los niveles del inmueble en aparente estado de ebriedad previo al partido entre México y Portugal, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, adelantó que el consumo de alcohol durante el Mundial será un tema al que se le pondrá especial atención.

Aunque sobre el incidente desmarcó de responsabilidades a los elementos que participaron durante el operativo de seguridad al tratarse de hechos ocurridos al interior del estadio, la mandataria capitalina sí consideró que reforzará las medidas para que este tipo de situaciones se eviten particularmente mientras se lleve a cabo la Copa del Mundo.

“Es una gran lucha que tenemos que dar para que asumamos nuestra responsabilidad sobre el consumo de alcohol y es una oportunidad que tiene la ciudad para salir y hablar del tema”, destacó Brugada Molina en conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio de Gobierno.

“Vamos a llevar a cabo una campaña para que la población asuma su responsabilidad en el consumo de alcohol con todo lo que implica, en casa, fuera de casa, en cualquier fiesta que tenga que ver con el Mundial o en el propio estadio”, agregó.

Respecto al operativo de movilidad, la jefa de gobierno lo calificó de un “ensayo importante” y destacó que cerca de 70 mil personas se trasladaron de distintos puntos de la ciudad hacia el estadio en transporte público, en un hecho que calificó de inédito al inhibir casi en su totalidad el uso de vehículos privados.

Suspensión de clases y trabajo remoto

En cuanto a las medidas complementarias para garantizar el mejor flujo posible de personas una vez que de inicio el Mundial de futbol, Clara Brugada también anticipó que desde el gobierno de la Ciudad de México se buscará que se suspendan las clases en la Copa del Mundo, además de promover el trabajo remoto.

“Entre todos debemos garantizar condiciones favorables para que haya menos tránsito y que la población también pueda disfrutar de estos eventos como ellos quieran, en casa o en los festivales futboleros, en fin”, enfatizó.

“Hemos solicitado a la Secretaría de Educación Pública para que emita una definición acerca de que esos días se suspendan clases y que las distintas coordinaciones empresariales hagan lo posible para que sus trabajadores puedan trabajar desde casa, como se hizo en los momentos de pandemia y que desde allí la gran mayoría lo pueda llevar a cabo”, explicó Brugada.

Asimismo, la jefa de gobierno tuvo una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien revisó los avances de la organización previa al Mundial, además de la coordinación desde el gobierno de la Ciudad de México a través de reuniones diarias en la recta final de los trabajos con miras al torneo.