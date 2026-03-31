Atención usuarios de Metro y Tren Ligero: CDMX ajustará así los horarios en Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El servicio de apoyo de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, operado por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), no operará el viernes 3 de abril, como parte de los ajustes de horario en la Red de Movilidad Integrada (MI) con motivo de Semana Santa.?

Además de esa suspensión, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó modificaciones en la operación del resto de los sistemas de transporte, así como en servicios complementarios y trámites administrativos.?

Para el jueves 2 y viernes 3 de abril, el STC Metro operará de 07:00 a 00:00 horas. En el caso del servicio de apoyo de la Línea 2, el jueves operará de 07:00 a 00:00 horas; el viernes no tendrá servicio; el sábado funcionará de 20:00 a 00:30 horas, y el domingo de 07:00 a 00:00 horas.

El Tren Ligero operará de 05:00 a 22:00 horas. Su servicio de apoyo, también a cargo de RTP, funcionará de 05:00 a 22:00 horas en el tramo de Tasqueña a Las Torres y, después de las 22:00 horas, extenderá su recorrido hasta la estación Xochimilco. Para el domingo, ese servicio de apoyo irá de Tasqueña a Estadio Azteca y, después de las 22:00 horas, hasta Xochimilco.

El Metrobús operará el jueves de 04:30 a 00:00 horas, el viernes de 05:00 a 00:00 horas, el sábado de 04:30 a 00:00 horas y el domingo de 05:00 a 00:00 horas.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) operará de 05:00 a 00:00 horas. El Trolebús funcionará de 05:30 a 23:00 horas.?

El Trolebús Elevado y el Trolebús Aztecas operarán de 05:00 a 00:00 horas.

En Cablebús, el horario será de 05:00 a 23:00 horas el jueves, y de 07:00 a 23:00 horas tanto el viernes como el sábado.

Ecobici operará de 05:00 a 00:30 horas y los biciestacionamientos de 07:00 a 00:00 horas.?

Semovi agregó que los Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de Ecobici permanecerán abiertos y que los parquímetros funcionarán en horario normal.

La dependencia también informó que se permitirá el ingreso con bicicleta al Metro, Cablebús y Tren Ligero. En Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicletas estará sujeto a la disponibilidad de espacios dentro de las unidades.

Los módulos de Control Vehicular y Licencias, así como los servicios de Carga, Taxi, Ruta y Registro Público del Transporte, permanecerán sin operación.