Engañan en la Roma a conductor con supuesta llanta dañada para extorsionarlo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre peruano, de 42 años, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por su probable responsabilidad en la extorsión de un ciudadano, a quien habría obligado, bajo amenaza, a intentar transferir cerca de 180 mil pesos y comprar tarjetas de regalo, luego de interceptarlo mientras circulaba en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La SSC relató en un comunicado que la extorsión inició en la calle Coahuila, donde dos hombres le hicieron señas a la víctima, de 57 años, para indicarle que una de sus llantas tenía un desperfecto.

Al detener la marcha, un tercer sujeto abordó el vehículo, amagó al conductor y le exigió entregar dinero mediante transferencias bancarias y la compra de tarjetas de regalo de una tienda departamental.

Con la víctima aún bajo amenaza, el agresor permaneció dentro del automóvil mientras se desplazaban hasta la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En tanto, la transferencia del dinero y la compra de las tarjetas no se concretaron debido a que la aplicación bancaria del afectado bloqueó los movimientos por considerarlos inusuales.

Durante el trayecto, el conductor logró comunicarse con su esposa, de 32 años, quien solicitó apoyo a policías que realizaban recorridos de seguridad sobre avenida Presidente Masaryk y la calle Isaac Newton.

La mujer refirió que su esposo le informó que un sujeto lo intentaba extorsionar, y además señaló que, mediante un localizador, tenía identificado en tiempo real el vehículo de alta gama color gris en el que viajaban.

Con esa información, los policías implementaron un dispositivo de seguridad y localizaron el automóvil cuando circulaba sobre avenida Presidente Masaryk y la calle Aristóteles, en la colonia Polanco Cuarta Sección.

Ahí, los oficiales le dieron alcance a la unidad, resguardaron al conductor y detuvieron al presunto extorsionador.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica.