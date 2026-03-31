Clima

Frío intenso en el arranque de abril: alerta para el miércoles en estas alcaldías de CDMX

Se prevén bajas temperaturas de las 03:00 a las 08:00 horas del 1 de abril. Atienda las siguientes recomendaciones.
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Nacional
martes, 31 de marzo de 2026 · 16:30

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de frío en tres alcaldías para la madrugada y mañana del miércoles.

La alerta por temperaturas bajas se activó para las demarcaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6° C, de las 03:00 a las 08:00 horas del 1 de abril.

 

 

Recomendaciones para el frío

  • Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
  • Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada
  • Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).
  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

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