Frío intenso en el arranque de abril: alerta para el miércoles en estas alcaldías de CDMX

Clima
Frío intenso en el arranque de abril: alerta para el miércoles en estas alcaldías de CDMXSe prevén bajas temperaturas de las 03:00 a las 08:00 horas del 1 de abril. Atienda las siguientes recomendaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de frío en tres alcaldías para la madrugada y mañana del miércoles.
La alerta por temperaturas bajas se activó para las demarcaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6° C, de las 03:00 a las 08:00 horas del 1 de abril.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 01/04/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 31, 2026
y @TlalpanAl.
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/qizqrLBYfB
Recomendaciones para el frío
- Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
- Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada
- Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.