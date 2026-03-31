Frío intenso en el arranque de abril: alerta para el miércoles en estas alcaldías de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de frío en tres alcaldías para la madrugada y mañana del miércoles.

La alerta por temperaturas bajas se activó para las demarcaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6° C, de las 03:00 a las 08:00 horas del 1 de abril.

?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 01/04/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta

y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/qizqrLBYfB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 31, 2026

Recomendaciones para el frío

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada

Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.