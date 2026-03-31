Hombre muere tras caer del piso 21 de un hotel en Paseo de la Reforma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre perdió la vida luego de caer del piso 21 de un hotel ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma.

El incidente ocurrió este lunes en el hotel Sevilla Palace, entre las calles París e Ignacio Ramírez, en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes policiales, el hombre se encontraba en el piso 21 con sus maletas, cuando de pronto saltó y cayó en el área del lobby del inmueble.

Tras los hechos, testigos llamaron a servicios de emergencia, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina arribaron al lugar, donde confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado los motivos que llevaron al hombre a saltar al vacío desde el inmueble, así como tampoco la identidad del occiso.

La Fiscalía General del Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) será la encargada de determinar si se trató de un suicidio u otro tipo de circunstancia.

Este caso se suma a otro hecho reciente en el que una persona cayó de un edificio sobre avenida Paseo de la Reforma.

Tan solo el pasado 19 de marzo una mujer de entre 30 y 35 años falleció tras presuntamente haberse arrojado al vacío desde la Torre Reforma Latino.

Señales de alerta ante autolesiones o suicidio

Aunque no se ha confirmado que ambos casos hayan sido suicidios, el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio (PRONAPS) enlista las siguientes señales de alerta ante una probable autolesión o suicidio:

Amenazan con dañarse o matarse.

Buscan medios para suicidarse o hablan de un plan de suicidio.

Hablan o escriben sobre la muerte, el morirse o el suicidio (sobre todo cuando esto no era propio de la persona o era muy raro).

Expresan sentimientos de desesperanza.

Expresan sentimientos de ira, rabia o venganza.

Se involucran en conductas que implican un riesgo innecesario o que son irresponsables.

Expresan sentimientos de estar atrapado, de no ver una salida.

Incrementan el uso de alcohol u otras sustancias psicoactivas.

Se retiran o evitan el contacto con amigos, familias o su entorno.

Se muestran ansiosos o agitados.

Líneas de ayuda de prevención del suicidio

En caso de necesitar contención ante una crisis o un intento de suicidio, la persona puede comunicarse a las siguientes líneas de ayuda: