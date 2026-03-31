PAN analiza impulsar revocación de mandato de Brugada si “reprueba” en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, colocó la preparación de la ciudad rumbo al Mundial 2026 como un criterio para evaluar a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y abrió la posibilidad de impulsar una revocación de mandato si la administración local no funciona frente a ese proyecto.

El 30 de marzo en conferencia, Gutiérrez Ureña atribuyó también parte de las condiciones actuales rumbo al Mundial a la gestión de la hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, pues dijo que durante su periodo como jefa de Gobierno no se resolvieron problemáticas en el entorno del estadio ni se concretaron acciones vinculadas al torneo: “Incluso no pudo sortear algunos conflictos alrededor del Estadio Azteca con las y los vecinos de la zona”.

Entonces arremetió contra Brugada: “Que los capitalinos evalúen el trabajo de la jefa de Gobierno, no solamente en esta ciudad, sino que se evalúe cómo se lleva a cabo rumbo a un gran proyecto que ha sido el Mundial, y si no funciona, qué tal que los capitalinos nos organizamos y buscamos la revocación de su mandato”.

El señalamiento se produjo después del operativo desplegado el 28 de marzo por el partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte, presentado por el gobierno de la Ciudad de México como un ensayo general rumbo al Mundial. Mientras la oposición pidió evaluar la revocación de mandato tras el operativo, la dirigente morenista afirmó que el balance fue favorable en el ámbito de responsabilidad del gobierno capitalino y reportó la movilización de 69 mil 500 personas en transporte público, la ausencia de incidentes en el exterior del estadio, así como un despliegue de más de 8 mil 800 policías en la ciudad, además de 2 mil elementos de fuerzas federales.

Para la panista, Gutiérrez Ureña, ese “primer ensayo” exhibió fallas de fondo en la ciudad: “Fue, sí, un desarrollo mediocre del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno federal en diferentes ámbitos de lo que estaríamos y merecemos las y los capitalinos”.

La dirigente partidista agregó: “No estamos bien en infraestructura, en movilidad, no estamos listos como país porque no tenemos las condiciones mínimas siquiera para garantizar la vida de nuestras mexicanas y nuestros mexicanos; esa es la verdadera realidad”.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino, Andrés Atayde, afirmó que “la Ciudad de México está todo menos lista” y advirtió que, si hoy se realizara el partido inaugural del Mundial, “la Ciudad de México estaría tristemente reprobada”.

Por su parte, el diputado Andrés Sánchez Miranda amplió la crítica y consideró que existen rezagos en infraestructura básica y decisiones presupuestales. Indicó que existen excedentes cercanos a 30 mil millones de pesos que, afirmó, no se han destinado a rubros prioritarios como movilidad y seguridad, y cuestionó la reducción de recursos al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en un contexto de mayor afluencia de visitantes: “Si hoy está saturado sin turistas, ¿cómo vamos a estar mañana?”.

La presidenta del blanquiazul capitalino, junto con legisladores, presentó el paquete “Saquémosle Partido al Mundial”, con propuestas en movilidad, seguridad, vivienda, espacio público y regulación económica, de cara al torneo deportivo.

Las medidas que propusieron son: