Alistan plan para que alumnos no ingresen armas a las secundarias de la CDMX

Ceremonia de inauguración del ciclo escolar 2025 - 2026 en la Escuela Secundaria Diurna N° 1 "Cesar A. Ruiz". Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración prepara una estrategia para evitar que estudiantes ingresen con armas a las secundarias de la capital, luego de que se reportó el caso de un alumno que llevó un arma de fuego a la Secundaria 15, en la alcaldía Azcapotzalco.

Durante la sesión de preguntas y respuestas posterior al informe de seguridad de febrero, la mandataria explicó que el tema ya fue revisado en el Gabinete de Seguridad y adelantó que el gobierno capitalino pondrá en marcha una serie de medidas que involucran directamente a padres y tutores.

“Justamente hemos estado revisando en el Gabinete de Seguridad este tema y hemos definido que vamos a construir una estrategia mayor”, dijo.

Brugada señaló que una de las primeras acciones será realizar jornadas de trabajo con madres, padres y tutores de estudiantes de secundaria, con el objetivo de reforzar la supervisión desde el ámbito familiar y evitar que los jóvenes lleven armas a las escuelas.

“Pensamos que debemos partir con los padres de familia. Ellos tienen que estar más cercanos a sus hijos; bueno, padres, madres o tutores de los jóvenes de secundaria. Hay que trabajar con ellos; hay que platicar con ellos y garantizar que desde casa podamos influir, para evitar que los jóvenes lleven armas a las escuelas”, sostuvo.

La jefa de Gobierno también planteó que se analiza implementar revisiones de mochilas en determinados puntos de la ciudad, aunque aclaró que esta medida no se aplicaría de manera generalizada en todas las escuelas.

“Vamos a revisar y definir zonas de la ciudad en donde se pueda echar a andar un operativo, en donde sean los padres de familia los que ayuden a revisar las mochilas. No en toda la ciudad, solo en algunos lugares que consideramos sea necesario”, explicó.

Otra de las acciones previstas será reforzar el programa Vida Plena, Corazón Contento, que actualmente se desarrolla en las secundarias de la capital, para incorporar un eje específico orientado a la prevención del uso de armas y la promoción de la no violencia entre estudiantes.

De acuerdo con Brugada, el programa cuenta con equipos especializados en salud mental que trabajan dentro de los planteles educativos y que participarán en estas acciones de prevención.

La mandataria indicó que estas medidas todavía se encuentran en proceso de diseño dentro de una comisión interinstitucional del Gobierno de la Ciudad de México y adelantó que próximamente se presentará públicamente la estrategia completa.

El anuncio ocurrió un día después de que se registró una movilización de unidades de seguridad en la Escuela Secundaria Técnica No. 15 “Pablo Hope Hope”, ubicada sobre avenida Azcapotzalco-La Villa, en la colonia Santo Tomás, alcaldía Azcapotzalco, tras el reporte de que un alumno portaba una presunta arma de fuego dentro del plantel.

Tras el aviso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acudieron a la escuela para verificar la denuncia y entrevistarse con autoridades del plantel, mientras madres y padres de familia acudieron a retirar a sus hijos e hijas.