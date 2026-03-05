Policía de la CDMX decomisará artículos explosivos o flamables en la marcha del 8M

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a que la movilización del 8 de marzo en la capital se realice de manera pacífica y advirtió que, si durante la movilización se detecta a personas con objetos aptos para agredir o con material explosivo o flamable, dichos artículos serán retirados para evitar riesgos al resto de las manifestantes.

“Quiero hacer un llamado a que esta manifestación, que tiene todas las libertades en la ciudad para expresarse, se lleve a cabo de manera pacífica; para ello hemos estado revisando los mecanismos y protocolos que se tendrán que promover para garantizar, primeramente, que las mujeres van a tener la seguridad plena de llevar a cabo estas manifestaciones”, dijo la morenista en conferencia de prensa este 5 de marzo.

Compartió que el operativo contempla la presencia de equipos institucionales que acompañarán la movilización, incluidas 400 mujeres policías que permanecerán en el entorno de la marcha para atender cualquier eventualidad.

“La intención del gobierno no es de ninguna manera poner a las policías o a las y los policías en medio de las manifestaciones, sino que estén para cualquier necesidad”, afirmó.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reiteró que el objetivo del operativo será acompañar la movilización y garantizar los derechos de las manifestantes: “Procuraremos en todo momento que su presencia durante la movilización no estorbe, para ponerlo en términos prácticos, que en ningún momento censure y que solamente se limite a acompañar y poder, si hubiera alguna situación de riesgo para las manifestantes, poder actuar”.

El jefe de la policía explicó que, si durante la movilización se detecta a personas con objetos aptos para agredir o con material explosivo o flamable, se retirará dichos artículos y se permitirá que continúen participando en la manifestación, con el objetivo de evitar riesgos para el resto de asistentes.

En el operativo también participarán elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para realizar los cierres viales correspondientes; además, se contará con el acompañamiento de personal de distintas instancias del gobierno capitalino para orientar y dialogar con las manifestantes, entre ellas servidoras y servidores de la Secretaría de Gobierno (Secgob), identificados con chalecos naranjas, así como personal de áreas especializadas en temas de género y de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres).

Sobre el desarrollo de la jornada, Vázquez agregó: “Que haya una expresión libre, que haya expresión enérgica acorde a la exigencia de los derechos, a la exigencia de una vida libre de violencia, pero que se salvaguarde la integridad de las manifestantes y quienes pudieran estar en la zona o que tuvieran también alguna actividad comercial o laboral en la zona; estamos seguros de que será una manifestación ejemplar de lo que hace el ejercicio a la libre expresión”.