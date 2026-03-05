Sicarios en motocicleta balean a dos mujeres en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa; una murió

Una patrulla de la SSC de la CDMX. Foto: J. Raúl Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la alcaldía Iztapalapa, una mujer de 58 años fue asesinada y otra de 38 resultó herida luego de que dos hombres armados, que viajaban en motocicleta, les dispararon en calles del pueblo de Santa Cruz Meyehualco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sus uniformados acudieron a la esquina de las calles Cuauhtémoc e Ignacio Manuel Altamirano tras un reporte emitido por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente sobre personas lesionadas.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron a dos mujeres con visibles manchas de sangre. Una de ellas estaba a bordo de una camioneta y la otra sobre la cinta asfáltica. Sus familiares las trasladaron por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

Posteriormente, se informó que la mujer de mayor edad murió a consecuencia de las heridas.

Según las primeras averiguaciones de la dependencia, los posibles responsables fueron dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes se acercaron a las víctimas y, sin mediar palabra, realizaron detonaciones de arma de fuego antes de darse a la fuga.

Tras los hechos, los oficiales dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente, quien inició la carpeta de investigación. Además, autoridades realizan el análisis de cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona para tratar de identificar a los presuntos feminicidas.