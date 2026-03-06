Cae célula criminal de préstamos “gota a gota” en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reportó la detención de cuatro personas presuntamente ligadas a un grupo delictivo de préstamos “gota a gota”, que cobran tasas excesivas de interés con tácticas intimidatorias, incluyendo la violencia física.

El grupo también es señalado por participar en la venta de drogas y extorsión, y presuntamente operaba en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Álvaro Obregón.

A través de X (antes Twitter), el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre el arresto del colombiano Juan Jeferson “N” y la mexicana Ana Luz “N” en la alcaldía Iztapalapa.

Agregó que, gracias a trabajos de inteligencia, elementos ejecutaron una orden de cateo en un departamento ubicado en la calle Técnicos y Manuales, donde localizaron a la pareja en posesión de “dosis de aparente droga, una computadora personal, libretas con anotaciones, cuatro teléfonos celulares y tarjetas de presentación en las que ofrecían los préstamos”.

Mientras tanto, en la calle Serafín Olarte, en la colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez, los agentes detuvieron a otra pareja, compuesta por Julio "N" y Marlyn Dahiana "N", en posesión de “más de 100 dosis de presunta droga, teléfonos celulares y un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles”, informó Vázquez Camacho.

El funcionario destacó que la SSC seguirá trabajando en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con el Gabinete de Seguridad para “desarticular las células delictivas dedicadas a la extorsión,” que operan en la CDMX y en otras entidades del país.

¿Qué son los prestamos “gota a gota”?

Los préstamos “gota a gota” son créditos sin contrato formal, sin aval ni regulación financiera oficial que suelen ofrecerse a personas que no tienen acceso a créditos bancarios como trabajadores informales, pequeños negocios y adultos mayores.

Una vez aprobado, el dinero se entrega en cuestión de horas o días. Sin embargo, estos préstamos tienen intereses muy altos y los cobros suelen ser diarios o semanales, lo que hace la deuda a crecer hasta volverse impagable. Cuando la persona ya no puede pagar, los prestamistas recurren a extorsión, amenazas, golpizas u otras formas de violencia física y robos.

Este esquema criminal surgió en Sudamérica, principalmente en Colombia, donde se vinculó a redes del narcotráfico. En México, este delito comenzó su expansión hace algunos años, ligado a otras actividades delictivas.

En los últimos años, grupos compuestos muchas veces por colombianos han sido detectados y detenidos en México y otros países por delitos como usura, robo, extorsión, lavado de dinero y agresiones.

De acuerdo con especialistas, los préstamos “gota a gota” proliferan en regiones en las que la protección del Estado y el acceso al sistema bancario no llegan a las personas con menores ingresos, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a estos grupos.