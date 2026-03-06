Diputada Diana Sánchez Barrios sesiona mientras la peinan y maquillan

La diputada Diana Sánchez Barrios es peinada y maquillada durante sesión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante una sesión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, la diputada local, Diana Sánchez Barrios participó mientras la peinaban y le aplicaban productos de belleza durante su trabajo legislativo.

El momento ocurrió cuando la también lideresa de comerciantes activó su cámara para el pase de lista; en la transmisión se le observó sentada frente a la cámara mientras un estilista le alisaba el cabello y le aplicaba fijador.

La cámara permaneció encendida algunos minutos mientras la sesión seguía su curso, hasta que una tercera persona se acercó al lugar donde se encontraba la diputada para indicarle algo, luego apagó su cámara y la activó de manera intermitente para participar en la votación de uno de los puntos del orden del día.

En otro momento, se puede observar a otro hombre aplicando un producto por medio de una brocha en el cuello de la legisladora.

La sesión correspondía a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso capitalino y fue encabezada por el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito.

Durante esa misma reunión virtual fue visible otra participación poco usual, protagonizada por el diputado morenista Víctor Varela, quien apareció conectado a la sesión mientras conducía un vehículo.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el contexto en el que los legisladores participaron en la reunión virtual.

En esa sesión, la Comisión aprobó un dictamen que propone reformar el artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo en materia de inspección laboral. La iniciativa fue presentada por el diputado Pedro Haces Lago y plantea modificaciones relacionadas con el sistema de inspección del trabajo.

De acuerdo con el planteamiento, la inspección laboral permite verificar el cumplimiento de la legislación en los centros de trabajo y proporciona información para ajustar políticas públicas en materia laboral.

El dictamen aprobado por la comisión establece que, en caso de ser avalado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, la propuesta sería enviada al Congreso de la Unión para su discusión.