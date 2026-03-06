Marcha 8M 2026: esta es la ruta y horarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La marcha del 8M es una de las movilizaciones feministas más masivas en la Ciudad de México, donde miles de mujeres, madres buscadoras, colectivas y activistas se manifiestan contra la violencia de género imperante en México.

Este domingo 8 de marzo, fecha que conmemora el Día Internacional de la Mujer, las protestantes, como todos los años, tomarán las calles para exigir el fin de los feminicidios, la despenalización efectiva del aborto en todo el país, justicia para las víctimas de desaparición forzada, alto a la impunidad que protege a agresores, entre otras demandas.

De acuerdo con el movimiento Amnistía Internacional, tan solo entre enero y octubre de 2025, 2 mil 378 mujeres fueron asesinadas de manera violenta y 2 mil 901 fueron reportadas como desaparecidas, mientras, en todos los casos, “la impunidad sigue siendo la regla”.

La Coordinación 8M y diversas colectivas, convocaron a nueve contingentes principales (entre ellos familiares de víctimas, personas con discapacidad, comunidad universitaria y organizaciones de la sociedad civil) en varios puntos de encuentro, para marchar hacia el centro histórico.

El punto de concentración principal será la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma 96, colonia Tabacalera, Cuauhtémoc; aunque otros espacios emblemáticos como el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana Cazadora y el Monumento a la Madre, también fungirán como espacios de reunión desde la mañana.

El horario

La marcha comenzará a las 12:00 horas, con dirección al Zócalo capitalino. Sin embargo, se espera que la concentración de algunos contingentes y colectivas empiece desde las 9:00 o 10:00 horas en puntos específicos.

La convocatoria principal es en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, a las 11:30 horas.

La llegada estimada al Zócalo es entre las 14:00 y 16:00 horas, dependiendo del ritmo de cada grupo y las acciones simbólicas durante la ruta.

Esta es la ruta principal

La movilización avanzará por Paseo de la Reforma y girará hacia Avenida Juárez. Posteriormente, continuará por la calle 5 de Mayo, hasta desembocar en la Plaza de la Constitución (Zócalo).

En el Zócalo se prevé la quema simbólica de pancartas, carteles, fotografías y objetos; actividades artísticas; espacios para descanso colectivo; entre otros.

Ante el cierre anunciado de vialidades en el primer cuadro y la posible saturación del transporte, se recomiendan algunas formas eficientes de llegar a los puntos clave de concentración:

Para la Glorieta de las Mujeres que Luchan:

-Metro Línea 2 (azul): la estación más cercana es Revolución, aunque saliendo, deberás caminar hacia la calle Ponciano Arriaga con dirección al Monumento a la Revolución, cruzar la Plaza de la República y continuar con dirección a Reforma.

-Metrobús Línea 7: estación Reforma (caminata de aproximadamente cinco minutos hacia el destino).

-Metrobús Línea 1 (Insurgentes): bajar en la estación Reforma y caminar algunos minutos.

Al Monumento a la Revolución

-Metro Línea 2 (azul): bajar en estación Revolución y caminar por Ponciano Arriaga o José María Iglesias, durante unos 5 o 7 minutos hacia el sur.

-Metrobús Línea 1: la estación más cercana es Plaza de la República, que está a un costado del monumento.

-Metrobús Línea 4: bajar en estaciones México-Tenochtitlan o Museo San Carlos, aunque se requiere una caminata de 10 minutos aproximadamente.

Se recomendaciones salir con anticipación, ir en grupos, coordinar puntos de encuentro en caso de separación, llevar agua, ropa cómoda y evitar cargar con objetos de valor.