Policías de la CDMX “empujan” taxi con dos ejecutados de Azcapotzalco a Naucalpan (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías de la corporación participaron en el desplazamiento de un taxi en cuyo interior se encontraban los cuerpos de dos personas asesinadas con arma de fuego, por lo que abrió una carpeta de investigación en la Dirección General de Asuntos Internos.

El posicionamiento de la dependencia encabezada por Pablo Vázquez ocurrió luego de que en redes sociales se viralizó un video en el que se observa a los uniformados empujando el vehículo algunos metros desde la alcaldía Azcapotzalco hacia los límites con el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

Las imágenes difundidas muestran un automóvil blanco con cromática de taxi detenido junto a la acera mientras dos policías lo empujan y, luego de mover la unidad unos metros, ambos se retiran del lugar.

De acuerdo con la propia SSC, en el interior del vehículo se encontraban dos personas que habían perdido la vida por impactos de arma de fuego.

Tras la circulación del video, la dependencia señaló que personal de la Dirección General de Asuntos Internos detectó la participación de elementos de la corporación en el hallazgo del vehículo y en el posterior desplazamiento de la unidad en los límites entre la capital mexicana y el Estado de México.

La Secretaría indicó que por estos hechos se inició la integración de una carpeta de investigación administrativa y se notificó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para que realice las indagatorias correspondientes tanto por el homicidio como por la posible alteración de la escena.

También informó que, mientras se desarrollan las investigaciones y se determinan responsabilidades, los uniformados directamente involucrados y los mandos responsables de su supervisión serán cesados del cargo.

En paralelo, el periodista Carlos Jiménez difundió en su cuenta de X otro video relacionado con el caso, grabado cuando reporteros acudieron al lugar donde fue localizado el taxi con las dos personas fallecidas.

En la grabación aparece un presunto policía municipal que se dirige a los periodistas mientras es filmado de frente y les dice: “Te voy a pedir que respetes mi derecho a la dignidad y a la integridad”.

Después agrega: “Por cual, si alguno de ustedes proporciona ese video en alguna red social, me voy a dirigir hacia ustedes; por favor, retírense”.

Cuando los reporteros le piden que se identifique, el hombre responde que no tiene por qué hacerlo y afirma que el hecho de ser servidor público no lo obliga a identificarse ante ellos.

En su posicionamiento, la SSC aseguró que todos los hechos ilícitos en los que se vean involucrados los policías serán investigados y sancionados y sostuvo que “no se permitirá la corrupción, ni acciones que vulneren a la ciudadanía”.